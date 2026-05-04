Бутягин признался, планирует ли новые лекции за границей Бутягин заявил, что не будет в ближайшем будущем проводить лекции за границей

Российский археолог Александр Бутягин, недавно освобожденный из заключения в Польше, признался, что не планирует в ближайшем будущем проводить туры с лекциями за пределами России. На пресс-конференции в Государственном Эрмитаже он подчеркнул, что хочет выждать некоторое время, передает ТАСС.

Во всяком случае вне пределов Российской Федерации я их пока не планирую [проводить]. Надо пока подождать, — сказал Бутягин.

Археолог был задержан в начале декабря 2025 года на территории Польши. Это произошло по запросу Украины, которая обвинила его в проведении незаконных археологических изысканий в Крыму. 28 апреля россиянин был освобожден в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе. Сейчас ученый уже вернулся в Санкт-Петербург и приступил к работе в Эрмитаже.

Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что задержание Бутягина было частью большой политической кампании против России. По его словам, кампания также включает в себя введение санкций против российских ученых.