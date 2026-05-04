Стало известно, на кого охотились мошенники в майские праздники Главной целью аферистов в майские праздники стали россияне 35–44 лет

Главной целью телефонных мошенников в майские праздники стали экономически активные граждане в возрасте от 35 до 44 лет, а для обмана чаще всего использовались схемы с выгодными турами и дачными услугами, рассказали РИА Новости аналитики. Всего с 1 по 3 мая злоумышленники попытались совершить 74,8 млн нежелательных звонков.

Майские праздники — это время, когда люди ждут звонков от родных и друзей, поэтому они менее настороженно реагируют на незнакомые номера. Мошенники хорошо это понимают и звонят чаще по сравнению с обычными днями, — пояснил эксперт Андрей Бийчук.

По данным аналитиков, пик активности аферистов пришелся на 1 мая, когда было выполнено более трети всех звонков. Чаще всего звонили с предложениями якобы горящих туров по выгодной цене, а также с услугами по благоустройству дачных участков.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что в преддверии 9 Мая злоумышленники начали выдавать себя за представителей поисковых отрядов, которые якобы нашли сведения о пропавшем во время ВОВ родственнике. По его словам, цель аферистов — выманить у граждан код из СМС и получить доступ к аккаунту на «Госуслугах».