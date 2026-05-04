04 мая 2026 в 15:35

Вирусолог оценил угрозу убившего туристов хантавируса для России

Вирусолог Альтштейн: России не грозит эпидемия смертельно опасного хантавируса

В России отсутствует риск возникновения эпидемии смертельно опасного хантавируса, заявил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, ранее в стране уже фиксировались подобные заболевания, которые распространяются исключительно через грызунов.

Мы не боимся, что хантавирус станет причиной пандемии или большой эпидемии. Он передается от мелких грызунов, поскольку они выделяют его с фекалиями и мочой. И когда это высыхает, а человек вдыхает, тогда он может заболеть. Давным-давно известны заболевания, которые вызываются хантавирусами, и в Приуралье, и в Сибири, на Дальнем Востоке. Главный переносчик — это полевки. Каждый год в России заражаются тысячи людей. Так что для нас никакой экзотики эта болезнь не представляет. Поэтому тут особо бояться нечего, — сказал Альтштейн.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор следит за ситуацией с хантавирусом на борту иностранного круизного лайнера. Особое внимание уделяется возможности его распространения за пределы страны, так как вирус уже привел к смертельным случаям среди пассажиров.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

