04 мая 2026 в 16:59

Путин поручил кабмину обновить образовательные стандарты из-за ИИ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать предложения по масштабному обновлению федеральных образовательных стандартов. Инициатива направлена на интеграцию технологий искусственного интеллекта в учебный процесс. Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.

Особое внимание в поручении уделяется привлечению к работе профильных отраслевых союзов и ассоциаций для актуализации программ.

Предложения по обновлению федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ <...> должны быть подготовлены при участии отраслевых союзов, — подчеркивается в документе.

Президент также поручил кабмину создание межведомственной рабочей группы, которая займется вопросами применения ядерных технологий в медицине. К работе будут привлечены Минздрав, Минпромторг, Минобрнауки, Российская академия наук, корпорация «Росатом» и Курчатовский институт.

