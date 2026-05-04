04 мая 2026 в 18:12

«Почта России» урезала отслеживание посылок, чтобы не «грузить» россиян

Cnews: «Почта России» отключила детальное отслеживание посылок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В сервисе «Почты России» отключили детальное отслеживание посылок — теперь клиенты не могут видеть, где именно в данный момент находится отправление, отображается только стартовая и конечная точка, пишет издание Cnews. По его информации, также исчезла информация о весе посылки, которая позволяла заподозрить подмену. В госкомпании объяснили, что изменения сделали по просьбам самих клиентов.

На основании обратной связи от клиентов мы убрали из публичного доступа служебные статусы (внутрисортировочные транзиты, сканирования на технических этапах), которые перегружали пользователя информацией, — приводится заявление пресс-службы «Почты России».

Ранее сообщалось, что стоимость пересылки простого письма по территории России в марте текущего года выросла на 43,6% по сравнению с февралем. Как следует из материалов Росстата, одновременно с этим цены на пересылку простой посылки внутри страны увеличились за тот же период на 8,1%.

До этого финансовая отчетность по РСБУ показала, что «Почта России» по итогам 2025 года сократила чистый убыток до 18,7 млрд рублей, что на 1,9 млрд меньше результата предыдущего года. Общая выручка госкомпании достигла отметки 215 млрд рублей, при этом доходы от цифровых сервисов выросли на 3%, составив 83,6 млрд рублей.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
