Отправка письма по России резко подскочила в цене Росстат: пересылка простого письма по России в марте подорожала на 43,6%

Стоимость пересылки простого письма по территории России в марте текущего года выросла на 43,6% по сравнению с февралем, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Одновременно с этим цены на пересылку простой посылки внутри страны увеличились за тот же период на 8,1%, передает ТАСС.

В целом стоимость услуг почтовой связи в марте к февралю подорожала почти на 17%, отмечается в данных ведомства. В компании «Почта России» в ответ на запрос агентства напомнили, что с 10 марта для услуг почтовой связи в стране действуют обновленные тарифы.

Изменения были внесены на основании приказа Федеральной антимонопольной службы о предельных максимальных уровнях тарифов на пересылку письменной корреспонденции через государственного оператора. При этом действующие льготы и специальные условия для клиентов сохраняются, добавили в компании.

Ранее финансовая отчетность по РСБУ показала, что «Почта России» по итогам 2025 года сократила чистый убыток до 18,7 млрд рублей, что на 1,9 млрд меньше результата предыдущего года. Общая выручка госкомпании достигла отметки 215 млрд рублей, при этом доходы от цифровых сервисов выросли на 3%, составив 83,6 млрд рублей.