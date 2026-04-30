В Белгородской области начался пожар в здании в результате атаки ВСУ

Гладков: в поселке Разумное под Белгородом при атаке БПЛА загорелось здание

В поселке Разумное Белгородской области в результате атаки беспилотника начался пожар в здании, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Информация о возможных пострадавших на данный момент не приводится.

Коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате детонации здание загорелось. Пожарными расчетами производится ликвидация очага возгорания, — написал Гладков.

Ранее ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района Брянской области с помощью дронов-камикадзе, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, беспилотник целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому автомобилю.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами страны и акваторией Черного моря за шесть часов. В ведомстве уточнили, что все беспилотники были самолетного типа.

Кроме того, в Волгоградской области после атаки БПЛА один человек пострадал, рассказал глава региона Андрей Бочаров. Инцидент произошел в Алексеевском районе, где был поврежден жилой дом.