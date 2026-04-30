День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 23:58

В Белгородской области начался пожар в здании в результате атаки ВСУ

Гладков: в поселке Разумное под Белгородом при атаке БПЛА загорелось здание

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В поселке Разумное Белгородской области в результате атаки беспилотника начался пожар в здании, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Информация о возможных пострадавших на данный момент не приводится.

Коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате детонации здание загорелось. Пожарными расчетами производится ликвидация очага возгорания, — написал Гладков.

Ранее ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района Брянской области с помощью дронов-камикадзе, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, беспилотник целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому автомобилю.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами страны и акваторией Черного моря за шесть часов. В ведомстве уточнили, что все беспилотники были самолетного типа.

Кроме того, в Волгоградской области после атаки БПЛА один человек пострадал, рассказал глава региона Андрей Бочаров. Инцидент произошел в Алексеевском районе, где был поврежден жилой дом.

Регионы
Белгородская область
Вячеслав Гладков
пожары
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.