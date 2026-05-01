Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО в Туапсе

Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО в Туапсе SHOT: в районе Туапсе прогремели взрывы на фоне работы систем ПВО

Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Туапсе прогремела серия мощных взрывов. Как пишет канал, системы ПВО отражают атаку на регион. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По информации SHOT, уже было уничтожено более 10 беспилотников. Как сообщил канал, местные жители видели множество ярких вспышек в небе и слышали гул моторов.

Ранее оперштаб Краснодарского сообщил, что жители 132 домов на улице Кошкина в Туапсе остаются без электроснабжения после пожара на нефтеперерабатывающем заводе. На месте происшествия ведутся активные восстановительные работы.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 189 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей.

Кроме того, президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.