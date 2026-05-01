Скончался экс-посол России в Республике Конго Юрий Романов

Бывший посол России в Республике Конго Юрий Романов умер 30 апреля, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ в Telegram-канале. Романов работал на советскую и российскую дипломатию много лет.

Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент государств Африки (южнее Сахары) с прискорбием сообщают, что 30 апреля 2026 года скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Романов Юрий Александрович, — говорится в сообщении МИД.

Он служил в посольстве СССР в Венгерской Народной Республике в 1969–1975 годах и затем в 1980–1989 годах. Работал как генеральный консул СССР в 1990-х, после чего стал служить Российской Федерации в Дебрецене в Венгерской Республике.

В 2001–2006 годах Романов работал послом РФ в Республике Мадагаскар и одновременно в Федеральной Исламской Республике Коморские острова. В 2009–2014 годах он занимал пост посла РФ в Республике Конго. В ведомстве высоко оценили его работу, отметив его безупречные рекомендации и преданность интересам страны.

Его отличали решительность, дальновидность, преданность делу. Эти качества сочетались с заботой о товарищах и душевной теплотой, — отметили в ведомстве.

Ранее в МИД сообщили о смерти посла в отставке Станислава Ахмедова. Он скончался на 75-м году жизни 27 апреля.