Эстония вручила российскому послу ноту протеста из-за дронов в Польше

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста по поводу инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В Таллине подчеркнули, что шаг предпринят для выражения солидарности с Варшавой и осуждения нарушения воздушного пространства.

Ранее МИД Швеции также вызвал российского посла, подчеркнув право Варшавы защищать свое воздушное пространство. Министр иностранных дел страны Мария Мальмер назвала нарушения неприемлемыми и угрожающими безопасности Европы.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что риторика Польши после инцидента с дронами не нова и характерна для многих европейских столиц. Представитель Кремля отметил, что Москва ожидает продолжения подобных заявлений, несмотря на отсутствие доказательств причастности России.