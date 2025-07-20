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20 июля 2025 в 11:25

Дипломат рассказал, как в Молдавии оправдывают противостояние с Россией

Посол Озеров: учебники в Молдавии переделывают для оправдания конфронтации с РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Школьные пособия в Молдавии переписываются под диктовку глобалистских сил для оправдания конфронтации с Россией, заявил в интервью ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Таким образом он прокомментировал новый учебник истории для молдавских школьников, где фашистскую оккупацию называют освобождением. Дипломат провел аналогии с процессами на Украине.

Это даже не выбор молдаван, это навязывание европейскими или, скажем так, глобалистскими элитами того же сценария, который был обкатан на Украине. Если вы возьмете все, что происходит в сфере исторической памяти в Республике Молдова, то увидите, что это калька, — сказал посол.

По мнению Озерова, происходит попытка оправдать преступления румынского диктатора Йона Антонеску. Дипломат подчеркнул, что она ни к чему не приведет, поскольку не находит поддержки у населения. Посол заверил, что Россия при поддержке жителей Молдавии будет выступать против реабилитации нацистских преступников.

Ранее МИД России обратил внимание, что авторы учебников для русскоязычных школ Молдавии пытаются обелить преступления ключевого союзника Гитлера кондукэтора (диктатора) Румынии Йона Антонеску. В главах, посвященных Второй мировой войне, авторы учебника оправдывают и обеляют румынско-фашистский режим 1941–1944 годов, а также вторжение в Советский Союз со стороны нацистского блока, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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