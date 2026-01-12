Трамп позитивно высказался о ходе урегулирования на Украине Трамп заявил о наличии подвижек в процессе урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп во время общения с представителями прессы на борту своего самолета, следовавшего в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич, подтвердил наличие подвижек в процессе мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, ключевой целью для него является сохранение человеческих жизней.

Я хочу спасти жизни. Все, что я могу — это остановить этот [конфликт]. И я считаю, что мы добиваемся прогресса на этом направлении, — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что прилагает усилия для деэскалации ситуации. Однако конкретные детали или этапы переговорного процесса раскрыты не были.

Ранее тало известно, что американские власти захватили нефтяной танкер Marinera под российским флагом ради политического посыла от администрации главы Белого дома президенту РФ Владимиру Путину. Как написало издание The Telegraph, инцидент с судном и поддержка новых антироссийских санкций якобы должны были подтолкнуть Кремль к урегулированию конфликта на Украине.

Также британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что европейские политики хотят разместить военные силы на Украине, чтобы затянуть конфликт. Он отметил, что слова лидеров ЕС о стремлении к миру — это лишь прикрытие для прямо противоположных целей.