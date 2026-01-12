Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 05:56

Трамп позитивно высказался о ходе урегулирования на Украине

Трамп заявил о наличии подвижек в процессе урегулирования конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп во время общения с представителями прессы на борту своего самолета, следовавшего в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич, подтвердил наличие подвижек в процессе мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, ключевой целью для него является сохранение человеческих жизней.

Я хочу спасти жизни. Все, что я могу — это остановить этот [конфликт]. И я считаю, что мы добиваемся прогресса на этом направлении, заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что прилагает усилия для деэскалации ситуации. Однако конкретные детали или этапы переговорного процесса раскрыты не были.

Ранее тало известно, что американские власти захватили нефтяной танкер Marinera под российским флагом ради политического посыла от администрации главы Белого дома президенту РФ Владимиру Путину. Как написало издание The Telegraph, инцидент с судном и поддержка новых антироссийских санкций якобы должны были подтолкнуть Кремль к урегулированию конфликта на Украине.

Также британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что европейские политики хотят разместить военные силы на Украине, чтобы затянуть конфликт. Он отметил, что слова лидеров ЕС о стремлении к миру — это лишь прикрытие для прямо противоположных целей.

США
Украина
Дональд Трамп
урегулирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зачем был Париж»: в США осудили идею Стармера по Украине
Крупный приволжский город временно закрыл небо
Россиянам объяснили, как защитить огород от зимних морозов и льда
Беру готовое тесто и пачку творога: ем треугольники через 20 минут
Гигантская рыба длиной 2,5 метра напугала рыбаков в Бразилии
Трамп присвоил себе новый высокий пост
Трамп позитивно высказался о ходе урегулирования на Украине
«Насколько лютовали»: раскрыто, сколько человек ВСУ расстреляли в Селидово
Перелом позвоночника, дорогостоящее лечение, рехаб: где сейчас Емельяненко
Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ
В Приморье раскрыли схему продажи авто из Японии
Гороскоп 12 января: ждем преференций, избегаем недовольных завистников
Сомнолог назвала идеальные температуру и влажность для здорового сна
Главе ФРС поступила угроза от Минюста США
Трамп объяснил свою зацикленность на Гренландии
К чему снится опоздать на поезд: знак судьбы или тревоги?
Фаза Луны сегодня, 12 января: рыбачим на лайте, играем с котиками
Трамп высказался о возможной встрече с временным главой Венесуэлы
Лучшие фильмы, смерть Кеосаяна, слова об СВО, как живет Алена Хмельницкая
Разбитое стекло в скорой привело к уголовному делу
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.