08 февраля 2026 в 12:17

Назван способ защитить Белгород и Брянск от обстрелов HIMARS

Военэксперт Кнутов: для защиты Белгорода нужно уничтожать установки HIMARS

HIMARS HIMARS Фото: Shutterstock/FOTODOM
Наиболее эффективным способом защиты Белгородской и Брянской областей от обстрелов является уничтожение пусковых установок HIMARS, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что отслеживать перемещение машин проще, чем ракет.

На мой взгляд, единственное средство, которое сейчас показывает свою эффективность, — это уничтожение самих машин. Отслеживание этих машин и их уничтожение — это задача номер один. Отслеживать передвижение самих ракет сложновато. Что касается машин, это тоже сложно: там применяются приемы маскировки, и перемещение тоже непросто отследить. Но в любом случае упор должен делаться именно на это, ― объяснил Кнутов.

Военэксперт предположил, что Вооруженные силы Украины получили новый пакет помощи от США, куда входили ракеты HIMARS. Он подчеркнул, что это оружие поступает на Украину через Польшу.

Массированные удары HIMARS говорят о том, что их недавно поставили американцы. Была информация о том, что США подписали контракт на поставку запчастей и комплектов на 185 миллионов долларов. Думаю, что под это дело и поставили HIMARS. Они идут в контейнерах, и эти контейнеры легко замаскировать под любой другой груз. Определить непосредственно выгрузку этих ракет сложнее, чем каких-то других грузов. То есть должна быть информация непосредственно из порта. Они идут через Польшу, это 100%. Дальше — на Украину, ― резюмировал Кнутов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли масштабный удар по объектам инфраструктуры региона с применением ракет большой дальности «Нептун» и систем реактивного залпового огня HIMARS. В Выгоничском районе пострадали два человека, уточнил он.

HIMARS
ракеты
Белгородская область
Брянская область
Софья Якимова
С. Якимова
