ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS Богомаз: два человека ранены в Брянской области при ударе ВСУ ракетами HIMARS

Вооруженные силы Украины нанесли масштабный удар по объектам инфраструктуры в Брянской области с применением ракет большой дальности «Нептун» и систем реактивного залпового огня HIMARS, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В Выгоничском районе пострадали два человека, уточнил он.

Мужчины доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь, — написал Богомаз.

В результате в семи муниципалитетах произошли перебои с теплом и электричеством, добавил глава области. Аварийные бригады оперативно приступили к восстановительным работам, чтобы устранить последствия удара.

Ранее стало известно, что четверо мужчин пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород 7 февраля. Как информировал оперативный штаб региона, удар пришелся на территорию одного из инфраструктурных объектов. Также повреждения получили семь автомобилей.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины совершили массированный налет беспилотных летательных аппаратов на Россию в ночь на субботу, 7 февраля. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 82 цели. Больше всего БПЛА противник запустил по Волгоградской области — над регионом сбили 45 дронов.