Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 22:36

ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS

Богомаз: два человека ранены в Брянской области при ударе ВСУ ракетами HIMARS

Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины нанесли масштабный удар по объектам инфраструктуры в Брянской области с применением ракет большой дальности «Нептун» и систем реактивного залпового огня HIMARS, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В Выгоничском районе пострадали два человека, уточнил он.

Мужчины доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь, — написал Богомаз.

В результате в семи муниципалитетах произошли перебои с теплом и электричеством, добавил глава области. Аварийные бригады оперативно приступили к восстановительным работам, чтобы устранить последствия удара.

Ранее стало известно, что четверо мужчин пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород 7 февраля. Как информировал оперативный штаб региона, удар пришелся на территорию одного из инфраструктурных объектов. Также повреждения получили семь автомобилей.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины совершили массированный налет беспилотных летательных аппаратов на Россию в ночь на субботу, 7 февраля. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 82 цели. Больше всего БПЛА противник запустил по Волгоградской области — над регионом сбили 45 дронов.

Александр Богомаз
Брянская область
ракеты
раненые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Издевательства над ребенком обернулись для семьи жестким приговором
Фигурист Малинин сенсационно уступил в короткой программе на ОИ
Bloomberg предположило, зачем Россия обратилась к Индии
Таро, астрология или измены: какова настоящая причина развода Джигана
Малахова растрогала до слез история солистки группы «Город 312»
Шведская лыжница потеряла серебряную медаль Олимпиады
Губернатор российского региона попал под ракетный обстрел
Зафиксирован первый летальный случай от смертельного вируса в Бангладеш
При поножовщине в уфимском общежитии пострадали студенты из Индии
Германию назвали опасно зависимой от американского СПГ
Во Франции призвали Макрона замолчать из-за рекордной непопулярности
«Авантюрная линия»: власти ЕС готовят население к конфликту с Россией
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS
Силы ПВО оставили без «крыльев» 10 украинских беспилотников
Mercedes с водителем и пассажиром рухнул с моста в Москве
Допинг Валиевой, гибель саночника, золото пополам: скандалы зимних Олимпиад
Во Франции провалился амбициозный проект по производству еды из насекомых
Мать Гуменника обнадежила фанатов на фоне проблем с его короткой программой
Билан рассказал, как относится к ИИ в своем творчестве
«Не хочу рисковать»: Билан объяснил, почему приехал на шоу с охраной
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.