Четверо мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород

Четверо мужчин пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород, сообщил оперативный штаб региона. Удар пришелся на территорию одного из инфраструктурных объектов. Также повреждения получили семь автомобилей.

На территории одного из инфраструктурных объектов в результате ракетного обстрела пострадали четверо мужчин. <...> На территории объекта получили повреждения семь транспортных средств, — говорится в сообщении.

Двум пострадавшим с баротравмой и ушибом колена медики оказали помощь на месте, они отказались от госпитализации. Еще двое мужчин с предварительными диагнозами «баротравма» и «ушиб височной области» были доставлены в белгородскую городскую больницу № 2 для полноценного обследования.

Разрушения также затронули гражданские объекты. Повреждены элементы инфраструктуры, окна в одном многоквартирном и четырех частных домах, а также остекление и фасад коммерческого здания. Осколками повреждены 11 припаркованных автомобилей. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, включая цели военно-промышленного комплекса. Удары, в которых применялись ракеты «Кинжал», нанесены в ответ на атаки украинской стороны на гражданские объекты в России.