Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 12:26

ВС России ответили «Кинжалами» на террористические атаки ВСУ

МО: ВС России нанесли удары «Кинжалами» по инфраструктуре ВСУ

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, включая цели военно-промышленного комплекса, заявили в Минобороны РФ. Удары, в которых применялись ракеты «Кинжал», нанесены в ответ на атаки украинской стороны по гражданским объектам в России.

За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием, <…> в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о продвижении российских подразделений на отдельных участках в Донецкой Народной Республике. За текущую неделю, по его данным, наступление развивалось возле Константиновки с углублением до 1,5 километра. Расширение зоны контроля отмечено в районах населенных пунктов Новодмитровка, Ильиновка и Степановка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, пресс-служба военного ведомства заявила об освобождении еще одного населенного пункта на Украине. Село Поповка в Сумской области перешло под контроль ВС РФ 5 февраля в ходе наступательных действий группировки войск «Север».

ВСУ
Минобороны РФ
Кинжал
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будем усиливать»: Куренков объяснил аресты сотрудников МЧС
Четверо мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород
Военный эксперт назвал слабые стороны ВПК США
Жена Игоря Николаева сообщила о горе в семье
Теплоходы столкнулись в Финском заливе
В Подмосковье с размахом отметили День военной полиции
Трамп отменил пошлины для Индии
Пустой вагон сошел с рельсов в Волгоградской области
Газовщиков наделят правом отключать квартиры нарушителей от газоснабжения
Удар по дамбе в ДНР заблокировал тысячи бойцов
Бондарчук ответил Певцову на критику о «буратинах и бременских музыкантах»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 февраля: где сбои в России
Что будет с рублем? Курс сегодня, 7 февраля, что с долларом, евро и юанем
«Мерзкая лягушка»: британцы пришли в ярость из-за требований Макрона
Эколог раскрыл, к чему может привести снежная зима
Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе на Олимпиаде в Милане
Онищенко предупредил об опасном заболевании в Москве
ВС России ответили «Кинжалами» на террористические атаки ВСУ
Стало известно о состоянии пережившего покушение в Москве генерала
Российская армия освободила Чугуновку под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.