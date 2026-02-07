ВС России ответили «Кинжалами» на террористические атаки ВСУ

Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, включая цели военно-промышленного комплекса, заявили в Минобороны РФ. Удары, в которых применялись ракеты «Кинжал», нанесены в ответ на атаки украинской стороны по гражданским объектам в России.

За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием, <…> в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о продвижении российских подразделений на отдельных участках в Донецкой Народной Республике. За текущую неделю, по его данным, наступление развивалось возле Константиновки с углублением до 1,5 километра. Расширение зоны контроля отмечено в районах населенных пунктов Новодмитровка, Ильиновка и Степановка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, пресс-служба военного ведомства заявила об освобождении еще одного населенного пункта на Украине. Село Поповка в Сумской области перешло под контроль ВС РФ 5 февраля в ходе наступательных действий группировки войск «Север».