Киев потерял еще один населенный пункт в Сумской области

Киев потерял еще один населенный пункт в Сумской области Минобороны России сообщило об освобождении Поповки в Сумской области

Подразделения Вооруженных сил России освободили село Поповка в Сумской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Данный населенный пункт был взят под контроль 5 февраля в ходе продолжающегося наступления военнослужащих группировки войск «Север».

В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» <...> 5 февраля взят под контроль населенный пункт Поповка Сумской области, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике. Как уточнили в Минобороны России, успеха удалось достичь Южной группировке войск.

До этого Министерство обороны РФ сообщало, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне проведения специальной операции. Речь шла о селах Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (ДНР), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой, Старица (Харьковская область).