Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР Минобороны России: российские войска освободили Степановку в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, успеха удалось достичь Южной группировке войск.

Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские морпехи применили тактическую хитрость для освобождения села Сухецкого в ДНР. По словам замкомандира штурмового батальона группировки войск «Центр» Якова Черновалова, бойцы зашли в населенный пункт в солнечную погоду, что оказалось для противника полной неожиданностью.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что освобождение Торецкого позволяет российской армии развивать наступление в сторону Доброполья. По его словам, это создало плацдарм для дальнейшего продвижения. Он добавил, что в районе Сухецкого, Нового Донбасса и Вольного продолжаются активные боевые действия. Также фиксируется продвижение российских подразделений в направлении Сергеевки, заключил он.