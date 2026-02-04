Российские морские пехотинцы применили тактическую хитрость для освобождения села Сухецкого в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й дивизии морской пехоты группировки войск «Центр» Яков Черновалов. По его словам, бойцы зашли в населенный пункт в солнечную погоду, что оказалось для противника полной неожиданностью.

Бойцы [ВСУ] там сидят, там не тероборона, подразделения подготовленные. Но они не ожидали нас там просто. Мы зашли в такую погоду, скажем так, ясную, и они не думали, что мы будем двигаться. Противник в этот момент просто упустил нас глазами своими — коптерами, упустил этот момент. Мы действовали нешаблонно, — пояснил он.

Черновалов пояснил, что украинские силы ожидали наступления российской пехоты в непогоду. По его словам, противник предполагал, что плохая видимость будет способствовать продвижению, и просто не заметил атаки в ясный день.

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Сухецкое в ДНР 1 февраля. Тогда же в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль села Зеленого в Харьковской области.