Российские силы продвинулись у трех поселений в ДНР Марочко: российские силы продвинулись в Новодмитровке, Ильиновке и Степановке

Подразделения Вооруженных сил России за текущую неделю продвинулись до 1,5 километра в районе трех населенных пунктов вблизи Константиновки Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС. Расширение зоны контроля отмечено у Новодмитровки, Ильиновки и Степановки. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

В целом, на всех этих участках, которых я назвал, идет позитивная динамика продвижения наших войск. <…> Где-то на 1,5 км продвинулись наши бойцы на этих участках, — уточнил военэксперт.

Российские бойцы успешно расширяют контролируемую территорию, улучшая оперативную обстановку на этом направлении. Марочко подчеркнул, что продвижение носит системный характер.

Константиновка имеет ключевое стратегическое значение как узел обороны противника и своеобразные «ворота» к хорошо укрепленной Славянско-Краматорской агломерации. Ее освобождение рассматривается как необходимое условие для дальнейшего наступления российских войск в юго-западном направлении.

Ранее Марочко сообщал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины размещают пункты временной дислокации и командные пункты на объектах эвакуированных предприятий в городе Запорожье. По его словам, украинские формирования постепенно «подминают город под себя», а местные жители жалуются на их своеволие.