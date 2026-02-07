Ухудшение положения на фронте и углубление внутреннего кризиса могут в конечном итоге заставить украинское руководство пойти на уступки России по ключевым вопросам, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис. Он отметил, что, несмотря на жесткую риторику, Киев может быть вынужден изменить позицию.

Положение Украины в целом ухудшается по мере продвижения российских войск и усугубления кризиса, охватившего страну. Возможно, мы станем свидетелями подвижек в дипломатии, и украинцы, другими словами, наконец-то будут готовы уступить в некоторых вопросах, которые они отстаивают, — уточнил Меркурис.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский до сих пор категорически отвергал возможность вывода войск из Донбасса и настаивал на прекращении огня по существующим линиям. Аналитик считает, что предлагаемые Киевом и Западом гарантии безопасности направлены на создание плацдарма для продолжения противостояния с Россией. Однако все еще может измениться.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что любые переговоры России и Украины по урегулированию конфликта лишены смысла, пока у власти находится Зеленский. По его словам, политик использует этот кризис как инструмент удержания власти.