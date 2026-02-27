Инспектор ДПС умер после того, как его переехал школьник на BMW

Инспектор ДПС умер после того, как его переехал школьник на BMW Школьник на BMW сбил насмерть отца троих детей в центре Ташкента

В Ташкенте скончался инспектор ДПС Хосилбек Эшназаров, которого три дня назад сбил десятиклассник на автомобиле BMW M4, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана. Эшназаров находился под круглосуточным наблюдением врачей, но полученные тяжелые травмы оказались несовместимы с жизнью.

Погибшему правоохранителю было 32 года, он начал службу в органах внутренних дел в 2022 году; у него остались жена и трое детей. Трагедия произошла поздно вечером 25 февраля в центре города, когда школьник, не имеющий водительского удостоверения, совершил наезд на инспектора. По данным органов, этот подросток ранее неоднократно попадал в поле зрения органов: его родителей уже привлекали к ответственности за то, что сын прогуливал уроки, грубо нарушал ПДД и самовольно садился за руль. Следствие установило, что в этот раз несовершеннолетний управлял иномаркой, пренебрегая всеми мерами безопасности.

Особое внимание правоохранителей привлекла история владения автомобилем BMW, который зарегистрирован на молодую девушку. Хозяйка машины тоже систематически игнорировала закон: с начала 2024 года она 18 раз передавала управление лицам без прав и сама 37 раз грубо нарушала ПДД. Прокуратура решает вопрос о привлечении виновных к строгой ответственности.

Также из открытых источников стало известно, что задавивший инспектора мальчик является внуком Тургуна Кучкунова, основателя группы компаний «Базальт Узбекистан», награжденного медалью «Шухрат» в 2023 году. Эту награду присуждают за вклад в развитие экономики, науки и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и прогресса.

