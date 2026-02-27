Новые подробности пропажи девочки в Смоленске: что не так с похитителями

Хозяйку квартиры, в которой удерживали похищенную школьницу в Смоленске, задержали. Цели похищения пока неизвестны, первый подозреваемый отказался от дачи показаний. Девочку обследовали в больнице. Местный детский омбудсмен держит ситуацию на контроле. Новые подробности об инциденте — в материале NEWS.ru.

Кто задержан по делу о похищении девочки в Смоленске

Девятилетняя Катя (имя изменено) из Смоленска пропала 24 февраля. Рано утром девочка пошла выгуливать собаку. Выглянув в окно, мать увидела, что пес сидит один, а ребенка нигде нет. Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Искать ребенка вышли сотни людей: волонтеры поискового отряда и неравнодушные местные жители.

Через два дня появилась информация о том, что Катя найдена живой. По предварительным данным, ее удерживал местный житель в квартире всего в нескольких сотнях метров от ее собственного дома. Подозреваемым оказался 43-летний Сергей Грищенков, как сообщается, ранее судимый за хранение наркотиков и кражу. СМИ также выяснили странное обстоятельство: в одной из запрещенных соцсетей мужчина публиковал инструкции по заплетению косичек девочкам.

Предположительно, Грищенков увез ребенка на машине в квартиру своей сожительницы, 51-летней Натальи. Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили, что женщину также задержали. Другие подробности, в том числе касающиеся следственных мероприятий с ней, пока неизвестны.

Однако СМИ связались с дочерью женщины, которая проживает в Санкт-Петербурге. Та рассказала, что мать работает в магазине, но злоупотребляет алкоголем и периодически накапливает долги по квартплате.

Что известно о районе, в котором похитили девочку в Смоленске

Местные жители заявили NEWS.ru, что о месте, в котором произошел инцидент, в городе ходит дурная слава. По их словам, это спальный район на окраине города с криминальным прошлым. Он «насыщен маргинальными личностями», подтвердил руководитель поискового отряда ПСО «Сальвар» Юрий Василевич.

«Девочка жила в доме в малосемейке, где контингент своеобразный, неблагонадежный», — пояснил волонтер в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, он добавил, что поиски девочки осложнялись природным рельефом вокруг места инцидента, и напомнил, что версия о похищении не сразу стала основной. При этом волонтеры оперативно выполняли поставленные задачи, отметил Василевич.

«Вокруг дома природная среда — овраги, большие водоемы, много забросов, гаражных кооперативов, СНТ. Это все представляет опасность для ребенка, все нужно изучать, были осложняющие факторы, но при этом на помощь пришло огромное количество людей, потому что поиск ребенка всегда вызывает резонанс, откликается много добровольцев, которые хотят помочь», — сказал поисковик.

Он отметил, что местные жители, волонтеры и все причастные к поискам ребенка испытали счастье от того, что девочку удалось найти живой. По словам поисковика, люди до последнего верили в благоприятный исход.

Зачем было похищать школьницу в Смоленске

Сейчас с обоими задержанными по делу о похищении работают следователи. Однако пока неизвестно, с каким умыслом девочку удерживали в квартире. Пользователи Сети даже писали, что подозреваемый якобы был знаком с отцом девочки, но официально эта информация не подтверждалась.

Ребенка могли похитить с целью продажи, не исключил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, преступление могло быть организовано группой лиц.

«Похититель мог быть промежуточным звеном. Это одна из возможных версий. Он похитил девочку по приказу кого-то и привез в квартиру, ожидая дальнейших указаний. Возможно, ждал, когда ребенка заберут. Похитить ее могли для продажи в другой регион или даже за границу какой-то бездетной паре. Не дай бог, но девочку могли забрать и нечистые на руку трансплантологи, которые изымают у людей органы и продают потом за большие деньги», — предположил Игнатов.

Он добавил, что третья версия маловероятна, но не исключена — похищение с целью получения выкупа. Для этого, по словам криминалиста, необходимо знать финансовое положение родителей девочки и возможность получения от них требуемой суммы.

«Можно еще предположить, что человек больной на голову, и у похищения не было логичной, обоснованной причины. Но мне не верится, что он был идиотом и похитил маленького ребенка, скажем так, ради спортивного интереса», — резюмировал Игнатов.

