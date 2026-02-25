Ушла гулять с псом и не вернулась: девятилетняя девочка пропала в Смоленске

Ушла гулять с псом и не вернулась: девятилетняя девочка пропала в Смоленске

В Смоленске вторые сутки ищут девятилетнюю девочку, которая ушла гулять с собакой и не вернулась домой. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации и делится версиями произошедшего.

Вышла гулять с собакой

На сегодняшний день известно, что девочка Саша Фоменкова вышла на прогулку с псом рано утром, примерно в 08:00. Телефон она с собой не взяла.

Когда мама девочки спустя некоторое время выглянула в окно, то увидела там только собаку, ребенок пропал.

«Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета: куртка темная с цветными пятнами, штаны ярко-голубые лыжные», — говорится в ориентировке.

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Сейчас Сашу Фоменкову ищут сотрудники СК, полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные жители. Всего задействовано 200 человек.

Волонтер поисково-спасательного отряда «Сальвар» Павел Абрамов сообщил РЕН ТВ, что 25 февраля расширяют зону для обследования.

«Поиск ведется практически по всему городу. Близлежащую территорию максимально всю прочесали», — объяснил волонтер.

Вид на Смоленск Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Ищут помощи у автомобилистов

На сайте отряда опубликован призыв к местным жителям: просят предоставить записи с видеорегистраторов от водителей, которые утром 24 февраля проезжали у домов № 58 и № 60 на улице Еременко.

Пропавшая Саша учится в третьем классе и живет с мамой. Ее одноклассники говорят, что с успеваемостью у девочки были некоторые проблемы.

Возможность похищения ребенка отцом уже исключена, заявили следователи.

«Папа девочки проживает отдельно от семьи, в Смоленске. Версию, что он мог ее похитить, проверяли, но она отпала — он не причастен. Когда мужчина узнал о случившемся, сразу приехал домой к дочери», — рассказали РИА Новости силовики.

Другой источник агентства сообщил, что в том числе отрабатывается версия, согласно которой Саша может находится уже в другом регионе.

«Педофилы — хорошие психологи»

Криминалист Михаил Игнатов назвал наиболее вероятные версии пропажи девочки в Смоленске. По его словам, ребенок мог стать жертвой несчастного случая или ДТП.

«Здесь версий может быть много, начиная от несчастного случая и заканчивая криминальными событиями. Она могла куда-то провалиться и удариться головой, потерять сознание. Тем более сейчас бушуют снегопады. Могло девочку занести. И найти ее будет сложно сейчас, пока снег не сойдет. Такой вариант несчастного случая нельзя исключать. Могла попасть под машину, а водитель, испугавшись ответственности, просто уехать с места ДТП — и все. Никому не сказал», — говорит Игнатов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также он не исключает, что Сашу могли похитить с целью получения выкупа или для продажи бездетной семье за границей. Также девочка могла стать жертвой педофила.

«Он мог увидеть девочку, гуляющую без родителей, и выбрать ее своей жертвой. Посадил в машину или даже увел, так как педофилы хорошие психологи и знают, как вести себя с маленькими детьми. Сейчас дело за полицией. Сотрудники должны изучить камеры видеонаблюдения, которые могли заснять девочку, изучить, какие машины проезжали мимо в примерное время ее пропажи, опросить местных, потенциальных свидетелей», — заключает криминалист.

Кинолог Российской кинологической федерации Исмаил Насиров пояснил, что собака породы той-терьер, которую выгуливала девочка, никак не сможет помочь в поисках ребенка.

«Собака породы той-терьер, по моему мнению, не может привести людей по следу другого человека, если она не обучена работать на след человека. Такие навыки предполагают длительный процесс обучения. Эта история ну исключительно маловероятна… Собаки местность запоминают, и в своих интересах они, конечно же, это все используют и возвращаются домой. Но 99,9%, что эта собака не будет работать по следу», — сказал Насиров.

Читайте также:

Убийцу семи человек вычислили по окурку: почему душегубу дали всего 15 лет?

«Залез в трусы, а у меня месячные»: падчерица обвинила отчима в насилии

«Приемная тупорылая дура»: отчим насиловал падчерицу с 7 лет