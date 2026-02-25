Зимняя Олимпиада — 2026
Убийцу семи человек вычислили по окурку: почему душегубу дали всего 15 лет?

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На Урале вынесли приговор Виктору Петриченко, который в новогоднюю ночь 1993 года лишил жизни семерых человек, включая двоих детей. Задержать его смогли лишь в 2024 году. NEWS.ru раскрывает подробности этого громкого дела.

Приютили на Новый год

31 декабря 1992 года Петриченко, находясь в городе Каменске-Уральском, случайно познакомился на вокзале с семейной парой Гилеевых. Те из добрых побуждений согласились принять у себя в гостях нового приятеля, которому негде было встретить Новый год.

Злоумышленник признавался на следствии, что на тот момент жизнь человека для него ничего не стоила. Он заранее надеялся, что сможет обнести квартиру добродушных горожан, но не знал, сколько людей ему для этого придется убить. В итоге сначала он опоил клофелином взрослых участников застолья, забил их молотком, а после расправился с двумя подростками — 13-летним мальчиком и 12-летней девочкой.

Из квартиры в итоге пропали ценности на 86 тысяч рублей. Было известно, что в семье есть деньги, поскольку супруга планировала открывать свой магазин.

Обнаружили трупы только на пятый день после убийства. Жильцы дома узнали, что их соседи не вышли на работу. Из квартиры звучало истошное мяуканье кошек. При этом все пять дней в квартире горел свет.

К 5 января от квартиры начал исходить зловонных запах. Один из соседей, подставив лестницу к окну второго этажа, поднялся и увидел трупы людей. Также на месте остался испачканный в крови молоток.

Виктор Петриченко

Хотел свалить на отца

Выйти на убийцу удалось лишь спустя 32 года, благодаря биоследам на окурках, обнаруженным на месте преступления, а также следам на мебельном ящике и бутылке водки.

За прошедшие годы Петриченко успел обзавестись семьей и отсидеть за другие преступления. Его задержали в Благовещенске. Он сразу понял, о каком деле идет речь, когда выяснилось, что допрашивать его будут следователи из Свердловской области.

«Сохранился генетический материал Петриченко на одежде, окурках и так далее. Мы его выделили и нашли совпадение по базе с его братом, который привлекался по разбою в 2017 году. Начали отрабатывать круг близких родственников. Это могли быть его отец, брат, сестра, сын», — рассказывает следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Ксения Алиментьева.

На одном из этапов расследования адвокат Петриченко решил ввести следствие в заблуждение: он заявил, что к убийству причастен отец подозреваемого, а не он сам. Ему заведомо было известно, что родственник подзащитного числится без вести пропавшим в одной из стран СНГ. Но следователи исключили эту версию, поскольку отпечатки на месте преступления полностью совпадали с образцами, взятыми у Петриченко, пишет E1.RU.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Как у латыша — только хрен и душа»

Прокуратура запросила для Петриченко 15 лет колонии общего режима. В его пользу сыграло время: в 1993 году максимальным сроком заключения по статье об убийстве было 15 лет, а для тяжких статей по преступлениям против личности была предусмотрена смертная казнь. Но теперь на высшую меру наказания действует мораторий. Назначить наказание по актуальному законодательству суд не может.

В итоге Красногорский районный суд Каменска-Уральского приговорил мужчину к 14 годам и 11 месяцам колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей родственницы Гилеевых о компенсации морального вреда на сумму 10 млн рублей. Женщина по имени Лидия, присутствовавшая на вынесении приговора, в разговоре с журналистами усомнилась, что Петриченко выплатит компенсацию.

«У него как у латыша — только хрен да душа», — сказала родственница. Также она добавила, что хотела бы пожизненного срока для убийцы.

