«Твои вещи в крови лежали»: как через 30 лет поймали убийцу семи человек

В скором времени суд вынесет вердикт в отношении уроженца Амурской области Виктора Петриченко. В 1993 году он убил семерых человек в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Жертвы ранее не были знакомы с убийцей, а в последующие годы тот лишь однажды имел проблемы с законом. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Трупы пролежали пять дней

5 января 1993 года в квартире на втором этаже многоэтажного дома один из соседей, подставив лестницу к окну, увидел трупы людей. Предыдущие пять дней в квартире непрерывно горел свет, а на пятый день из-за двери появился зловонный запах.

Жильцы дома были встревожены после того, как узнали, что их соседи не вышли на работу после новогодних праздников. Оказалось, что все они мертвы, как и гости, которые встречали с ними Новый год. Среди семи трупов было двое детей. На месте остался испачканный в крови молоток.

Позвали на праздник из жалости

Только в 2024 году стало известно, что задержан Виктор Петриченко. На момент совершения преступления ему был всего 21 год. Семья Гилеевых встретила его случайно на вокзале и из жалости позволила отметить праздник с ними.

Благодаря сохранившимся с того времени отпечаткам и образцам ДНК следователи смогли выйти сначала на брата Петриченко, а потом и установить, кто из его родственников причастен к убийству.

«Сохранился генетический материал Петриченко на одежде, окурках и так далее. Мы его выделили и нашли совпадение по базе с его братом, который привлекался по разбою в 2017 году. Начали отрабатывать круг близких родственников. Это могли быть его отец, брат, сестра, сын», — рассказывает следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Ксения Алиментьева изданию E1.RU.

Выяснилось, что в 1995 году Виктора привлекали за незаконное хранение оружия. Тогда он отсидел два года и оставил в архивах следствия отпечатки пальцев. Они совпадали с теми, что нашли в квартире Гилеевых.

Нарисовал весь план квартиры

Как рассказывает следователь Алиментьева, когда Петриченко задержали в Благовещенске, она по глазам поняла, что мужчина сразу осознал, о каком деле пойдет речь. Это стало ясно после того, как ему пояснили, что следователи приехали из Свердловской области. Но первоначально мужчина открещивался от дела. Начал сознаваться только во время следственных действий.

«Сознался Петриченко уже во время следственных действий. Я ему сказала: „Ты же там был в квартире? Нарисуй, что там было“. И он так все нарисовал, как будто только что оттуда вышел. И когда уже начали прояснять: „А вот тут вот это лежало, а вот здесь твои вещи в крови лежали“. И он уже вспоминает, что оставил там всю свою одежду, отпечатки, следы, окурки, молоток», — рассказывает Алиментьева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следователь вспоминает, что это дело вновь взбудоражило всех ее коллег.

«И когда мы привезли Петриченко в отдел полиции Каменска-Уральского, собрались все сотрудники уголовного розыска, бывшие и действующие, их начальники, бывшие следователи прокуратуры, все хотели увидеть его и посмотреть ему в глаза. Ощущение создалось, что не было ни одного бывшего сотрудника, кто не знал бы про это убийство. Такой след оставила трагедия», — говорит Алиментьева.

Знает, что пожизненное не дадут

Следователь отмечает, что в СИЗО обвиняемый ведет себя спокойно. Он уверен, что убийство семи человек обойдется ему не самым большим сроком.

«Также он понял, что пожизненное ему уже не дадут, потому что закон обратной силы не имеет и в то время самый большой срок был 15 лет либо смертная казнь, на которую у нас мораторий с 1997 года. Поэтому максимум, что ему грозит, — это 15 лет», — предполагает Ксения Алиментьева.

Следователь отмечает, что в разговорах мужчина признавался ей, что в то время человеческая жизнь для него не имела какого-либо значения.

«Я думаю, что он не раскаивается. Когда я его спрашивала: „Как вообще у тебя рука поднялась?“ Он говорил: „На тот момент жизнь человека для меня ничего не стоила“», — цитирует преступника следователь.

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