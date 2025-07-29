«Проверьте его между ног»: алтайский «улыбчивый» маньяк скрывается на Кипре

Маньяк-рецидивист Александр Сатлаев на протяжении нескольких лет насиловал женщин, продолжая работать следователем в алтайском управлении Следственного комитета. Выйдя на свободу, он продолжил насиловать. NEWS.ru рассказывает историю этого «улыбчивого» насильника.

Изнасиловал и уговорил забрать заявление

История Сатлаева прогремела в 2013 году, когда мужчина оказался под следствием по делу, которое сам же и расследовал. Первая серия нападений за ним числится с 2012 года. Нападал на жертв он преимущественно в ночное время или ранним утром в местах, где редко ходят люди. Одна из пострадавших в момент преступления была беременна.

Сатлаев всегда нападал со спины и предупреждал женщин, что в случае, если они будут вести себя тихо, он ничего с ними не сделает. В итоге одну из своих жертв лично допросил и рекомендовал отказаться от подачи заявления, подчеркнув, что, раз она не смогла разглядеть лицо преступника, шансов раскрыть дело почти нет.

«Проверьте, нет ли синяков между ног»

Другая жертва, которая смогла дать отпор насильнику ударом между ног, случайно опознала Сатлаева, когда тот зашел в кабинет в ходе допроса.

«А что описывать, вот он, одно лицо, проверьте, нет ли синяков у него между ног», — сказала девушка.

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Коллеги лишь отшутились: «Чем ты занимаешься по вечерам?» Но позже были в шоке, когда поняли, что следователь действительно оказался насильником. Все его знали как улыбчивого и добродушного мужчину. Никто не мог подумать, что этот молодой человек способен на изнасилование.

Вышел по УДО и взялся за старое

В марте 2019 года Сатлаев вышел на свободу по УДО за примерное поведение в колонии. Но прошло два месяца, и маньяк снова оказался в деле.

Он выследил жертву, зашел за ней в подъезд, схватил за шею и придушил, а затем надругался над ней и скрылся. Чтобы избежать наказания, маньяк пересек границу с Казахстаном на автомобиле и затем улетел на Кипр. Барнаульские следователи объявили предполагаемого преступника в розыск: уже тогда у них были доказательства того, что к нападению причастен Сатлаев.

Отбывает на курорте

В 2019 году СМИ писали, что Сатлаева задержали в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра. Он похитил кошелек у женщины, которую он до этого душил. Его идентифицировали по записям с камеры наблюдения и арестовали. При себе у россиянина нашли 300 турецких лир (чуть больше 600 рублей) и €35 (3316 рублей).

За грабеж с использованием насилия россиянину грозило наказание вплоть до пожизненного заключения, но в итоге все обошлось сроком в 12 лет. Один раз Сатлаеву даже удалось сбежать из-под стражи, но через три дня его задержали в заброшенном доме.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Местная Фемида приговорила Сатлаева к 12 годам колонии. Если государство экстрадирует насильника на родину, то, вероятно, в перспективе его ожидает еще один тюремный срок.

«Это дело у нас на карандаше, но в настоящее время материалы находятся не в нашем отделе, а в одном из городских отделов. Насколько мне известно, Сатлаев в настоящее время отбывает наказание в тюрьме на Кипре, успел совершить преступление и там», — рассказал в комментарии «КП-Барнаул» исполняющий обязанности руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Максим Охочий.

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