«Ты же не хочешь быть причиной скандала»: дядя годами насиловал племянницу

Уроженка небольшого города в Витебской области рассказала, как более 20 лет назад пережила изнасилование со стороны родственника, будучи ребенком. Женщина делится, как родной дядя из доброго и близкого человека превратился в растлителя. NEWS.ru рассказывает эту историю.

Заходил в комнату обнять и поцеловать

В интервью изданию Vitbichi.by Виктория рассказывает, что жила в дисфункциональной семье. Со стороны все выглядело благополучно: большой двухэтажный дом, доход выше среднего, у ребенка есть и мать, и отец. Но родители, по воспоминаниям Виктории, всегда ругались. Атмосфера дома была напряженной, а относились к ней крайне строго.

«Помню, что боялась разозлить родителей, стать еще одной причиной для ссоры или скандала. Мое детство проходило в тени взрослых проблем. Родители редко прикасались друг к другу и ко мне не потому, что не любили, а скорее думали, что так правильно, боялись проявлять эмоции. Тема личных границ не поднималась, никогда со мной не говорили о теле, физиологии, это считалось чем-то стыдным, неловким», — вспоминает женщина.

Совсем противоположное поведение демонстрировал ее родной дядя. Когда девочке исполнилось 10 лет, он впервые приехал к ним в гости со своей женой и детьми.

«Дарил игрушки и был очень ласковый — это все так было непохоже на строгое отношение со стороны родителей. Вечером перед сном дядя заходил ко мне в комнату пожелать спокойной ночи, мог обнять, поцеловать», — рассказывает Виктория.

«Если узнают — тебя возненавидят»

Но в один из дней мужчина, появившись в спальне, повел себя иначе. Девочка даже не поняла, что произошло.

«Помню, что ничего толком не поняла, меня как будто оглушило. Вроде все как обычно: зашел в комнату, сел на кровать — а дальше как в тумане. Сказал, что нужно прямо сейчас принять душ», — вспоминает Виктория.

Мужчина признавался девочке в любви и утверждал, что то, что он сделал с ней, — нормально для любящих людей. Также он настаивал, что все произошедшее останется их общим секретом, о котором тем более не должна знать мать.

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«Никто не должен знать, мама ужасно разозлится, все поссорятся, ты же не хочешь быть причиной скандала? Ты такая замечательная маленькая девочка, а это наш с тобой огромный секрет, его нужно хранить всегда, мама и папа могут даже выгнать тебя из дома, если узнают, или возненавидеть», — стращал мужчина девочку.

Виктория признается, что наутро испытывала неловкость и стыд, а через несколько дней все повторилось. При этом родители Вики были в соседней комнате.

«Но у меня как будто был ступор — я не могла издать ни звука. Дядя с семьей уехал, и я вздохнула с облегчением. Что-то происходило со мной: тревога и стыд поселились в душе, но я изо всех сил старалась не думать об этом, забыть как можно скорее», — делится Виктория.

«На похоронах даже не пыталась сделать вид, что грустно»

В следующие четыре года растлитель продолжал попытки изнасиловать Вику, пока девушка не начала избегать встречи с ним и давать отпор.

«Я на весь день уходила гулять с друзьями, возвращалась как можно позже и всячески избегала любого, даже мимолетного момента с ним наедине. С его стороны была попытка сделать все, как раньше, а услышав мое агрессивное „Вышел вон из комнаты, или я заору на весь дом“, даже пытался применить силу, но яростное сопротивление его напугало», — вспоминает Виктория.

Но из-за страха перед скандалом девочка так и не рассказала о произошедшем своим родителям. Когда девушке исполнился 21 год, ее насильник умер.

«Помню, как стояла на похоронах, но даже не пыталась делать вид, что мне грустно, на душе стало легче: больше не придется ни разу в жизни его увидеть, не нужно садиться с ним за один стол, соблюдать какие-то противные мне учтивости и родственные ритуалы», — делится женщина.

Спустя годы она проработала свою травму с психологом, вышла замуж и родила двоих детей. Им она в раннем возрасте рассказала, что такое личные границы и каких общих секретов не должно быть у взрослых и детей.

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