Педофил в бегах: растлитель более 10 лет использовал паспорт мертвеца

В Нижневартовске перед судом предстанет 69-летний мужчина, который скрывался от следствия более 10 лет. Приемная дочь обвинила его в изнасиловании. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом деле.

Затворник

Подозреваемый насиловал девочку, когда ей еще не исполнилось 14 лет, это происходило в период с 2009 по 2011 год. Дело против педофила возбудили еще в начале прошлого десятилетия, но он благополучно для себя скрылся и был пойман лишь весной в другом регионе.

Как рассказали в Следственном комитете, мужчина на протяжении долгих лет вел замкнутый образ жизни и при этом пользовался паспортом умершего человека. Но весной он попался на глаза сотрудникам полиции, и те решили проверить подлинность предоставленного паспорта. Его личность раскрыли и вскоре взяли под стражу.

«В апреле 2025 года подозреваемый был остановлен для проверки личности сотрудниками полиции, которым он предъявил паспорт с данными умершего лица. По результатам дактилоскопирования личность мужчины была установлена, в связи с чем он был задержан и доставлен в Нижневартовск», — сообщали в управлении СКР 28 апреля.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Три статьи

Как уточнили в пресс-службе судов Югры, против растлителя используют три статьи: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и использование заведомо подложного документа.

21 мая мужчине избрали меру пресечения — он находится в СИЗО. Текущая мера продлится до 20 августа и, вероятнее всего, будет продлена, поскольку в деле уже числится три эпизода, которые подтверждены разными свидетельствами.

Дочка требует 5 млн рублей

Пострадавшая от действий насильника женщина также выступила с гражданским иском. Свои страдания она оценила в 5 млн рублей. Именно такую сумму она требует с ответчика в качестве компенсации морального вреда.

«Потерпевшая заявила требования о компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей. Подсудимый не признал исковые требования», — сообщили в пресс-службе судов Югры.

Следующее заседание по этому уголовному делу состоится в Нижневартовском городском суде 29 августа.

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