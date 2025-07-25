Отчим водил в цирк за секс: педофил 15 лет безнаказанно насиловал падчерицу

Психолог Мария Закаляева в проекте «Несломленные» поделилась историей, как отчим растлевал и насиловал ее с дошкольного возраста. Мужчина, который поначалу казался спасателем для вдовы с двумя дочерьми, на деле превратил жизнь семейства в ад. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

«Давай я тебя вытру»

Отчим у Марии появился, когда девочке было четыре года. Ее старшей сестре было 11 лет. Как позже узнала девушка, именно старшая сестра первой пострадала от домогательств нового папы, но вскоре мужчина переключился на младшую падчерицу.

«Сестра рассказывала об эпизодах. То ли она испугалась, убежала, то ли еще что-то. То есть он понял, что власти над ней он не сможет добиться. Но есть я, та, которая поменьше, и мозг совершенно еще не окрепший», — рассказывает Мария.

К маленькой Маше мужчина начал проявлять сексуальное внимание еще в дошкольном возрасте. За маской заботливого отца мать не могла разглядеть растлителя. Отчим охотливо брал на себя обязанность по соблюдению гигиены маленькой падчерицы. Мария вспоминает, что после купания в ванной мужчина мог обтирать ее полотенцем порядка 15 минут.

«Он приходил и говорил: „Давай я тебя вытру“. Я как бы уже умела сама вытираться, для меня это было уже немножко странненько. Но он был для меня авторитетным взрослым, он прям заставлял. Он начинал вытирать очень долго, по 15–20 минут. И он прям каждую деталь твоего тела пытался полотенцем промокнуть, в особенности в области бедер, в области ягодиц. Груди нету, но все равно в области груди. И когда я уже говорила о том, что мне холодно, и я хочу отсюда выйти, он отвечал: „Подожди, нужно же тщательно очень вытереть“. И ты стоишь, молчишь, терпишь», — вспоминает Мария.

Играл в модный показ

На следующем этапе растления педофил начал использовать игровые формы для своих утех. Он предлагал Маше устраивать модные показы.

«Давай сыграем с тобой в модель. Ты будешь переодеваться, а я буду смотреть и оценивать, как ты это делаешь», — говорит отчим девочке.

Маша охотно соглашалась. Позже отчим начал снимать эти игры на видео. Особенно его интересовали моменты, когда девочка переодевается, снимает одежду, а не когда она демонстрирует наряды.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мама Маши тем временем ушла в глубокую депрессию и начала злоупотреблять алкоголем. Мария сейчас рассказывает, что появившийся в доме отчим был лишь заменой родному отцу, в которого мать была безумно влюблена, но который скончался в очередном запое. По сей день, по словам Марии, мать говорит о своем первом муже как о живом человеке.

Отчима же незримое присутствие родного отца всегда раздражало. Мария вспоминает, что ему всегда было важно выглядеть примерным семьянином, в том числе перед друзьями своих падчериц. Девушка вспоминает, что его выводило из себя, когда она и сестра использовали социальные карты, которые были им положены в связи с потерей кормильца.

Сестра Маши в то время связалась с плохой компанией и начала употреблять героин. Мать пыталась спасти старшую дочь, и на Машу времени не оставалось.

Изнасилование после цирка

Впервые отчим изнасиловал Машу, когда ей было 9,5 лет. Тогда семья купила загородный дом и на лето оставила городскую квартиру. Но вдруг мужчина предложил супруге на время увезти младшую дочь в город, поскольку туда приехал цирк.

«Приехал цирк с аттракционами, а он уже давно обещал меня туда сводить. Мама согласилась. Он меня забрал на целую неделю, и он был со мной один на один в квартире. Все было полито сиропом того, что я тебя отведу на аттракционы, я куплю тебе все, что ты хочешь, но мне нужно, чтобы ты сегодня вечером сделала вот это», — вспоминает Мария.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девушка вспоминает, что уже тогда отчим опасался, что кто-то узнает о происходящем. Первое его проникновение произошло в презервативе. Но с годами насилие становилось все более жестоким, вплоть до садистского.

«Если не скажу, что наврала, он нас зарежет»

Когда девочке было 12 лет, ее подруга случайно заметила шрамы на теле у Маши. Девочка рассказала обо всем, что переживает дома. Подруга тут же сказала, что надо идти в полицию. Они вместе дошли до отдела полиции в Зеленограде, где школьница написала заявление на отчима-насильника. Участковый оказался знакомым мамы Маши и сразу же позвонил ей.

«Моя мама на это ответила, что меня гулять не отпустили и я со злости решила отомстить таким образом. Он говорит: „А откуда тогда ссадины у нее на теле?“ Она ответила, что я на санках каталась и упала», — вспоминает Мария.

Участковый порвал заявление ребенка. В следующий раз девочка попыталась сбежать из дома, когда ей было 14 лет. Тогда отчим сильно избил ее и тушил об нее сигарету, прежде чем изнасиловать. Тогда девочку вернули домой, а в отделе полиции приняли показания о растлении, которое происходит дома.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я села, помню, в комнате у себя дома, на кровати, и я понимала, что это все, это конец. Если мне здесь никто не помог, значит, мне больше никогда никто не поможет. И в этот момент он пришел ко мне в комнату, сел рядом, схватил меня за коленную чашечку, причем пальцем под коленную чашечку, и сказал, что если я сегодня же не скажу всем, что я наврала, он ночью нас всех зарежет», — вспоминает Мария.

Инсульт в ЛНР

И до 19 лет девушка замолчала, продолжая терпеть побои от насильника и его систематические домогательства. Только в 19 лет девушка ушла из родительского дома, а ее мать решила вместе с отчимом переехать к нему на родину в Луганск.

В интервью блогерше Анастасии Даниленко Мария подробно рассказывала, как в Луганске на ее мать обрушилась та же агрессия, которую ее дочь терпела все детство. И женщине пришлось практически спасаться бегством из ЛНР.

«Насколько я подозреваю, он сейчас не жив. Официально у меня нет документа, подтверждающего этого. В 2021 году мне позвонила жена его брата. Сказала, что у него инсульт, и собирают всем селом деньги на лечение. Единственное, что я на это ответила: „Если он еще не пропил дом и машину, пусть продает и на эти деньги лечится. Всего вам хорошего“», — вспоминает Мария.

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