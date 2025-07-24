Нудисты насилуют детей: отец семейства сношал дочь и продавал видео с ней

Психолог Анна Левченко в своем блоге заверила, что семьи, где практикуется нудизм с участием детей, очень часто становятся средой для педофильских преступлений. Для примера она напомнила дело семейства Михалкиных. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Вовлекали детей в свои игрища

Как вспоминает Левченко, Сергей Михалкин женился на женщине с признаками умственной отсталости из глухой деревни в Псковской области. Ему не составило труда убедить супругу в безобидности своего увлечения нудизмом, и вскоре сделал ее адептом этих убеждений. Но следующими на очереди стали дети Михалкиных. Все свои похождения Михалкин при этом снимал на видео и публиковал в блоге с платным входом.

«Промыл ей мозги своей идеологией нудизма. Они везде ходили голыми, занимались сексом при детях, а потом начали и детей вовлекать в свои игрища. Но и этого Михалкину показалось мало. Захотелось еще и денег. Они переехали в Латвию и там в полузаброшенном доме без отопления устроили студию [для съемок эротических видео]. Он сделал сайт и писал туда проникновенные рассказы о „приятностях“ со своей женой и детьми», — рассказывает Левченко.

Монетизировал нудизм и педофилию

Анна Левченко — руководитель проекта «Сдай педофила». Именно она тогда адвокатировала кампанию по задержанию родителей-растлителей. Процесс был запущен, когда мужчина начал публиковать вульгарные фото со своей супругой, а позже в блоге появились видео, где он склоняет свою дочь к оральному сексу, а после подобное практиковал и с сыном. Даже после задержания многие поклонники Михалкина продолжали угрожать Левченко и ее коллегам.

«Фотки он постил за донаты и в итоге создал вокруг себя целое сообщество фанатов-педофилов. Которые, скажем забегая вперед, после ареста семейки преследовали меня несколько лет, создали группу, где обсуждали мое убийство, угрожали самым страшным образом до такой степени, что меня взяли под госзащиту и я ходила с охраной, пока не поймали их главаря», — рассказывает девушка.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поймали в палатке с синими детьми

Анна рассказывает, что поймали Михалкина в палатке в лесу. Дети были в тяжелом состоянии из-за низкой температуры на улице.

«Мы успели вовремя — Михалкиных нашли голыми в лесу в палатке в начале мая ночью, когда на улице было плюс 6–7 градусов. Дети были синие. Врачи реабилитационного центра сказали, что, опоздай полиция на несколько часов, дети могли умереть от переохлаждения», — пишет активистка.

По ее словам, у сына Михалкина к тому моменту уже были необратимые изменения в психике. Дочь была ребенком-маугли.

«С девочкой было чуть проще, но тоже это был ребенок-маугли, не видевший нормальной жизни. Но она быстро начала социализироваться в социальном учреждении», — пишет Левченко.

В 2015 году Михалкиных лишили родительских прав. По словам Левченко, обе родные бабушки — и в Латвии, и в России — от детей отказались. Но Следственный комитет России публиковал текст, в котором утверждалось, что российская бабушка пыталась решить вопрос с внуками, но латвийская сторона не позволяла ей оформить опеку.

Младшему «нудисту» было два года

Анна Левченко настаивает, что приверженцы идеологии нудизма, которые вовлекают в эти практики детей, слишком часто оказываются педофилами. По ее словам, за прошлый год было раскрыто несколько преступлений, где родители-педофилы прикрывали свою перверсию подобными убеждениями.

«Только за прошлый год полиция, СК и даже ФСБ в России раскрыли несколько таких группировок семейного нудизма, которые прикрывались идеями асексуализации голого тела и под эту дуду не только сами прыгали по нудистским пляжам, но и вовлекали в это детей», — пишет активистка.

Руководитель движения «Сдай педофила» отмечает, что все «нудисты» на деле тщательно скрывали свои увлечения и проводили мероприятия в максимально закрытом формате.

«Увлечение оказалось совсем небезобидным: во всех случаях из всех это оказались хорошо законспирированные закрытые сообщества, которые организовывали нудистские выезды, вечеринки и походы с детьми в глухих местах или частных особняках, где устраивали оргии и торговали своими же детьми. Младшему из спасенных из лап педофилов детей было два года», — констатирует Левченко.

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