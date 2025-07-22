Бреют, обливают смазкой и мочой: в Барнауле объявили охоту на педофилов

В Барнауле группа молодых людей начала снимать контент с мужчинами, которых приглашают на «свидания» с подростками 14–15 лет. Формат полностью повторяет деятельность, которую в начале 2010-х годов вел националист Максим Марцинкевич, известный по кличке Тесак. NEWS.ru рассказывает о возрожденной вигилантской инициативе.

«Добычу» хватают под душем

Первая публикация в Telegram-канале «Оккупай педофиляй» появилась 18 июня. В приветственном слове администраторы заявили, что делают проект для профилактики противоправного поведения в отношении детей.

«Добро пожаловать на наш канал, посвященный важной и актуальной теме борьбы с педофилией. Здесь мы стремимся создать безопасное пространство для обсуждения, обмена информацией и поддержки. Наша цель — повысить осведомленность о проблеме, делиться знаниями о профилактике и защите детей, а также объединять усилия всех, кто неравнодушен к этой теме», — говорится в публикации.

К текущему дню на странице 11 видеороликов, на которых активисты берут «интервью» у мужчин, которых они пригласили на встречу с мальчиками 14–15 лет.

Как и в видео Тесака, настигают «добычу» чаще всего в ванной в квартире. Туда подросток отправляет мужчину помыться, подразумевая, что между ними будет интимный контакт. Но когда мужчина оказывается под душем, в помещение заходит группа молодчиков и выводит предполагаемого педофила на беседу. Но иногда беседы проводят и на улице.

От проекта Тесака «обзоры на педофилов» с Алтая отличаются тем, что молодые люди ловят мужчин не только на мальчиков, но и на девочек. Так, в одном из выпусков вигиланты поймали чернокожего мужчину, который слал фото своего полового органа и похабные сообщения 15-летней девочке. Африканца в итоге заставили танцевать под песню Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц», а после облили его мочой на улице.

Антиирокез и «лечение» мочой

Как и Тесак, лидер барнаульского «Оккупай педофиляй» предпочитает перевоспитывать пойманных мужчин с помощью унижений. Глумливый танец и обливание мочой — стандартный список действий, которые он предпринимает в отношении участников съемки. При этом одного 21-летнего парня участники движения заставили полоскать рот мочой, прежде чем его отпустили. Вигиланты в шутку говорят, что так они с помощью уринотерапии пытаются излечить педофилию.

Другой молодой человек под давлением молодчиков был вынужден достать из своего кармана презерватив, надеть его на бутылку и имитировать фелляцию. При этом главный активист в кадре периодически обливал мужчину водой из ирригатора.

В отношении некоторых мужчин барнаульские активисты по заветам Тесака используют так называемый антиирокез — выбривают волосы на голове по центру от лба до затылка.

Если у человека при себе есть паспорт, вслух зачитывается его полное имя. В одном из случаев был опубликован паспорт 22-летнего барнаульца с серией и номером. Если у мужчин находят при себе интимную гель-смазку, то ее выливают на голову предполагаемому педофилу.

Проблемы с полицией

Судя по всему, у молодого человека, который выступает интервьюером во всех выпусках блога, в июле начались проблемы с полицией. 10 июля он написал, что затянул с выходом нового ролика именно из-за этого.

«Парни, выпуска нет, потому что были проблемы с полицией, ожидайте в скором времени новую серию. Пока что делаем сбор звезд на секс-игрушки следующему педофилу», — написал администратор канала.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также в одном из выпусков активисты выразили претензии к полиции, когда очередной педофил все-таки сбежал с их «интервью». При этом любое рукоприкладство на монтаже прикрывается темным экраном с надписью, осуждающей насилие.

Последний ролик барнаульский «Оккупай педофиляй» опубликовал из Новосибирска, где был пойман 50-летний мужчина, который пришел на свидание с 15-летним подростком.

«Мы в городе Новосибирске по той причине, что в Барнауле просто-напросто не осталось педофилов. Наша борьба дала, кажется, свои плоды, но это не точно», — говорит молодой человек в кадре.

Также активист обратился к зрителям с пояснением: появившаяся на их канале реклама не означает, что они продались. Эти деньги нужны им для развития проекта. Следом на канале появилось еще одно коммерческое предложение.

«Друзья, кто хочет, чтобы педофил передал вам привет в следующем видео, пишите в личные сообщения канала», — говорится в публикации.

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