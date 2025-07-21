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21 июля 2025 в 20:37

«Если скажу, придут пять дядек»: «жертва педофила» молила о помощи в Roblox

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Ставрополье в полицию обратилась женщина, которая нашла в чате популярной игры Roblox жертву педофила. Но та сообщила только о «кексе» с двумя мужчинами и отказалась назвать свой адрес. NEWS.ru рассказывает эту странную историю и пытается понять, что с ней может быть не так.

Девочка из приемной семьи

Жительница города Ипатово в Ставропольском крае обратилась в полицию с заявлением о насилии в отношении несовершеннолетней, передает Telegram-канал Baza. При этом женщина не могла подтвердить подлинность своих показаний, поскольку все сообщения были опубликованы в игре Roblox, популярной среди юных пользователей.

Семилетняя дочка заявительницы подошла к маме 14 июля и сказала, что в чате некая девочка просит ее о помощи. Автор аккаунта представился девочкой, которая живет в приемной семье. А кормят ее якобы лишь за оказание интимных услуг.

Также пользователь утверждал, что подвергается насилию со стороны некоего «дяди Бори». А недавно девочку начали использовать для «тройного кекса» с «дядь Борей» и «другим мужиком».

«Я с ним кексом занимаюсь. Скоро он обратно попросит меня сделать это. Скоро ужин, а я так и не ела последние дни. Если не сделаю, то он не даст еды. Пожалуйста, забери меня отсюда. Я не вытерплю. Я уже просила пятерых людей. Они мне отказали. Меня давно насилуют. Уже как два года. Меня тошнит от этого. Мне кажется, я беременна», — приходили сообщения от аккаунта.

Краснодар без адреса

Мать продолжила переписку с предполагаемой жертвой педофила от лица дочери. «Ребенок» продолжал давить на жалость и утверждать, что дядя Боря удовлетворяется при ней и снимает ее обнаженной на камеру.

При этом, когда «девочку» просили назвать адрес, она тушевалась и говорила, что это невозможно. Лишь называла город Краснодар. Также добавляла, что ей очень сильно достанется, если дядя Боря увидит эту переписку.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда у «девочки» спрашивали, как ей можно помочь, она отвечала, что не знает. Следом добавляла, что в семье также есть другие девочки.

«Если я скажу улицу и дом, то ко мне придут пять дядек. Тут и другие девочки. Помоги», — писала «девочка».

После чего последовало сообщение: «Дядя Боря зашел», и переписка прекратилась. Женщина все-таки решила обратиться к правоохранителям.

«Не доставляйте им удовольствия»

Ранее психолог и создатель проекта «Сдай педофила» Анна Левченко рассказывала, что в своей работе она и ее коллеги часто встречаются с испуганными женщинами, которым пишут «педофилы», рассказывая о своих преступных желаниях, обращенных к конкретным детям. По словам Левченко, чаще всего на той стороне беседы не реальные педофилы, а люди с нездоровым сексуальным поведением.

«Его возбуждают вовсе не дети, а реакция женщин, которые в порыве спасти несуществующего ребенка от педофила, преступая ужас и брезгливость, вступают в переписку с этим извращенцем и выспрашивают подробности в надежде его поймать. Он все это прекрасно понимает. Он чувствует ее гнев, злость, беспомощность, страх. И его возбуждает именно вот это, а вовсе не дети. Хотя фантазии о ребенке там могут идти комплектом, но не являются основными», — объясняет психолог.

Левченко советует блокировать таких собеседников, не подкармливая их болезненные влечения.

«Таких экземпляров очень много, уже не сотни, а тысячи. Проблема очень распространенная. Пасутся они в основном в Telegram, на сайтах знакомств, во „ВКонтакте“. Не ведитесь, не доставляйте им огромного удовольствия. Я знаю одну женщину, которая с таким полгода переписывалась. После этого ей понадобилась длительная терапия у психолога», — пишет Левченко.

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