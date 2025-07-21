Насиловал и накачивал наркотиками: жертва изувера упала в обморок в суде

В Ростовской области продолжается уголовное разбирательство в отношении местного бизнесмена Вадима Камбулова, известного по кличке Пельмень. В его деле целый букет статей, среди которых изнасилование несовершеннолетних. Одной из жертв Камбулова потребовалась медпомощь при встрече с обидчиком в суде. NEWS.ru рассказывает подробности этого процесса.

Насиловал и накачивал наркотиками

По данным следствия, в 2023 году житель Каменска-Шахтинского Вадим Камбулов пригласил к себе в дом трех девушек, двум из которых еще не исполнилось 18 лет. На месте он накачал их наркотиками, а после на протяжении нескольких дней насиловал и не давал выйти из дома.

«С целью скрыть свои противоправные действия он угрожал им убийством в случае разглашения информации о произошедшем», — рассказывали в Следственном комитете.

СМИ писали, что девушек познакомил с Камбуловым их общий знакомый. Мужчина показался им вменяемым, но все изменилось, когда за ними закрылась дверь квартиры. Насилуя девушек, все происходящее мужчина снимал на видеокамеру. Один из роликов следователи извлекли из его телефона, изъятого при аресте.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пострадавшую увезли из суда в обмороке

Как пишет Telegram-канал Don Mash, на недавнем заседании суда одна из жертв была вынуждена встретиться со своим насильником. В итоге Камбулов довел девушку до обморока. Из здания суда пострадавшую увезли на машине скорой помощи.

Don Mash пишет, что Камбулов запугал девушку и хочет свалить всю вину за произошедшее на нее.

Ранее канал писал со ссылкой на местных жителей, что подозреваемый находил попавших в беду людей и отнимал у них документы, переписывая на себя их жилье и получая за них пенсию. В Сети он демонстрировал дорогие часы и шикарные иномарки.

Этот контент он чередовал с откровениями о том, как он поддерживает спецотряд «Ахмат», почитает президента России Владимира Путина, ходит в церковь по воскресеньям, а также жертвует продукты на благотворительность малоимущим.

Торговал контрафактом

Изнасилование и склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков — не единственные статьи, по которым судят Пельменя.

Во время обысков у подозреваемого дома нашли не только порно с участием жертв, но и наркотики, а также табачную продукцию с поддельными акцизными марками на сумму свыше 3 млн рублей. Оказалось, что мужчина активно торговал контрафактными сигаретами и неплохо на этом зарабатывал.

Мужчину обвиняют по статьям «Незаконный оборот товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ», «Незаконное лишение свободы», «Незаконный оборот наркотических средств», «Склонение к употреблению наркотических средств», «Насильственные действия сексуального характера», «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов», «Угроза убийством».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Согласно картотеке Каменского районного суда, на 27 июля назначено заседание по делу об обороте контрафактной продукции. В карточке уголовного дела указано, что соответчиком Камбулова стала местный предприниматель Лидия Кеворкова.

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