Изнасиловал и 50 раз ударил ножом: сантехник убил беременную клиентку

В Казахстане завершилось расследование в отношении сантехника из Атырау, который с особой жестокостью убил беременную клиентку. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Слесарь по соседству

Уголовное дело о жестоком преступлении в Атырау передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Обвиняемый — 38-летний Арман Жетписов — предстанет перед судом по обвинению в убийстве, изнасиловании и краже.

Жертвой стала 46-летняя Бибигуль Шпанова, менеджер нефтяной компании NCOC, передает издание «Ак Жайык».

Следствием установлено, что Арман Жетписов, уроженец района Рембаза, долгое время проживал в Атырау и работал в жилом комплексе «Французский квартал», где также жила потерпевшая.

Он был знаком с Бибигуль Шпановой, которая обратилась к нему по поводу ремонта в ее квартире. Мужчина и женщина условились об объеме работ и оплате услуг. Сантехник приступил к работам, но со временем начал менять условия их сделки. Женщина заподозрила Жетписова в мошенничестве и потребовала вернуть деньги.

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50 ударов ножом

В день преступления Жетписов пришел к ней домой. Как только женщина открыла дверь, он напал на нее. Мужчина нанес множество ножевых ранений, после чего изнасиловал потерпевшую, которая на тот момент была беременна.

«Говорят, он нанес ей 50 ножевых ранений. Мы все в шоке. Она жила одна, не была замужем», — поделилась одна из соседок с журналистами.

Затем он покинул квартиру, забрав телефон и ценные вещи, закрыв дверь на ключ. Также он угнал автомобиль жертвы, но вскоре попал в дорожно-транспортное происшествие.

После этого он вернулся пешком во двор жилого комплекса, где был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Позже подозреваемый был задержан в Мангистауской области, при нем обнаружили имущество погибшей.

Суд будет закрытым

Жетписову предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан: «Мошенничество», «Изнасилование с особой жестокостью», «Кража в крупном размере», «Неправомерное завладение автомобилем», «Убийство беременной женщины с особой жестокостью, из корыстных побуждений, сопряженное с изнасилованием и другими преступлениями».

Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме в связи с наличием персональных и чувствительных данных, касающихся жертвы. Рассмотрение дела поручено судье Зареме Каримовне Хамидуллиной, известной своими жесткими решениями. Только за последний год она вынесла несколько приговоров о пожизненном заключении.

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