Подростки надругались над девятилетним мальчиком на турбазе На турбазе «Царская усадьба» в Ленобласти подростки изнасиловали мальчика

На турбазе «Царская усадьба» в Ленинградской области группа подростков надругалась над девятилетним мальчиком, передает АН «Оперативное прикрытие». С соответствующим заявлением в полицию обратилась 42-летняя мать пострадавшего.

Согласно показаниям ребенка, все произошло в период со 2 по 13 июля. Мальчик отдыхал в спортивном лагере на территории турбазы, что находится в поселке Кутузовское Приозерского района. Материал передан в следственный отдел района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в лагере «Дружба» в Вологодской области восьмилетний мальчик стал жертвой буллинга со стороны старших ребят. Устроители травли опубликовали в Сети видео, где ребенок под давлением засовывает себе в рот трусы. Мать пострадавшего ребенка узнала о произошедшем уже после того, как прошла смена и ребенок вернулся домой. Женщина винит в произошедшем вожатых и воспитателей лагеря.