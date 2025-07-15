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15 июля 2025 в 13:20

В лагере под Вологдой восьмилетнего мальчика заставляли есть свои трусы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В лагере «Дружба» в Вологодской области восьмилетний мальчик стал жертвой буллинга со стороны старших ребят, сообщает Telegram-канал «Поток». Устроители травли опубликовали в Сети видео, где ребенок под давлением засовывает себе в рот трусы.

На нас повернись и в рот прям полностью их засовывай себе! Он свои трусы обосранные жрет! Еще ешь! кричит обидчик за кадром.

Мать пострадавшего ребенка узнала о произошедшем уже после того, как прошла смена и ребенок вернулся домой. Женщина винит в произошедшем вожатых и воспитателей лагеря. В канале, где опубликовали видео издевательств над мальчиком, есть записи, где дети глумятся и над другими своими жертвами.

Ранее в детском лагере «Орленок» в селе Моты Иркутской области задержали 42-летнего медика, который трогал девочек за интимные места. На поведение сотрудника пожаловались несколько девочек. Одна уточнила, что мужчина постоянно трогал ее за грудь во время осмотра.

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