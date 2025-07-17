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17 июля 2025 в 14:18

Сотрудница МЧС уехала из города после домогательств начальника

Начальника пожарной части в Тольятти обвинили в домогательствах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывшая сотрудница МЧС Татьяна Власова уехала из города Тольятти, где работала диспетчером пожарной части № 146, поскольку ей пришлось уволиться из-за домогательств начальника Рустама Рязаева, пишет Telegram-канал «Поток». Девушка не ответила взаимностью на ухаживания 50-летнего руководителя, и тот начал делать ей выговоры. Чтобы не быть уволенной по статье, девушка была вынуждена написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Он постоянно заходил, пытался ущипнуть, как-то укусить, потом это уже началось в наглую. И человек постоянно спрашивал про мою личную жизнь. Потом он начал лезть ко мне, целоваться, зажимать, подходить ко мне со спины, — рассказывает Татьяна.

Девушка подала в суд на начальство, чтобы оспорить безосновательные выговоры. Также она написала заявление на Рязаева, обвинив его в домогательствах.

Татьяна уехала в Калининград к своему отцу. Она не хочет возвращаться в Тольятти, пока не закончился полицейская проверка по ее заявлению. Девушка говорит, что готова вернуться на службу, но только если сменится руководитель.

Ранее сообщалось, что в Пензе 17-летняя девушка после сдачи экзамена стала жертвой иностранца, который начал приставать к ней прямо на улице. Мужчина не оставлял девушку в покое, пока на помощь ей не пришла мама.

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