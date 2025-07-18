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18 июля 2025 в 13:22

Привязал к унитазу и утопил: москвич расправился с женой ради квартиры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В столичном аэропорту задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве супруги. Дело было нераскрытым 15 лет, и никого не смущало, что за некоторое время до пропажи жертва переписала на мужа квартиру. NEWS.ru раскрывает подробности этой истории.

Тело нашли в озере

В 2010 году в Москве пропали 27-летняя Алиса и ее восьмилетняя дочь. Женщина тогда жила в однокомнатной квартире в районе Новогиреево вместе с гражданским супругом Андреем Леонтьевым.

Соседка заметила, что долгое время не видела женщину и ребенка, после чего обратилась в правоохранительные органы. Начались поиски, но они не давали результатов.

Лишь спустя полгода, в 2011 году, в озере в подмосковном поселке Воскресенка было найдено тело женщины, упакованное в чемодан и утяжеленное унитазом. Личность погибшей в тот момент установить не удалось.

Генетическая экспертиза

В 2024 году следственные органы приняли решение об эксгумации тела матери Алисы для проведения генетической экспертизы. Анализ ДНК подтвердил, что в чемодане находилась именно Алиса.

Установить, что стало с ее дочерью, на тот момент не удалось — девочка оставалась пропавшей без вести. В ходе расследования подозрение пало на Андрея Леонтьева, с которым женщина проживала вместе.

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Сам Андрей 15 лет назад обратился в полицию с заявлением о розыске своей спутницы и ее дочери. Мужчина выглядел убитым горем и не вызывал подозрений.

Заставил составить завещание

В июне 2024 года Андрей Леонтьев был задержан в московском аэропорту Внуково. По данным следствия, он заставил Алису составить завещание в свою пользу, после чего связал руки, обмотал голову скотчем, поместил в чемодан и утопил в озере. После убийства мужчина вернулся в квартиру, продолжил вести обычную жизнь.

В течение 15 лет он оставался на месте преступления — в той самой квартире. У Леонтьева имелись судимости за хищение и разбой. В настоящее время он находится под стражей, проводятся допросы и следственные действия с целью установления местонахождения тела ребенка.

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