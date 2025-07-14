55 ударов ножом в голову: студент-убийца внезапно оказался на свободе

Молодой человек, который в 2021 году убил свою возлюбленную ради трех тысяч рублей и потратил их на наркотики, внезапно оказался на свободе. Недавно его обнаружили в фотоотчете одного из петербургских вузов. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого казуса.

Убил и украл три тысячи рублей

В русскоязычном сегменте микроблога X вновь завирусился твит девушки с ником настя =) =) =), которая рассказала о том, что ее молодой человек занялся оральным сексом со своим другом после того, как употребил мефедрон. Твит был опубликован 6 марта 2021 года. На следующий день Анастасия отметила 18-летие.

19-летний ухажер Федор Хижин в тот день приехал к девушке, убил ее и перевел с ее карты на свой счет три тысячи рублей на наркотики. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», своим друзьям молодой человек написал, что уже полтора года находится в наркотической зависимости. Он пытался скрыться в городе Кемерово, но был задержан. 31 августа Новосибирский областной суд приговорил его к 15 годам колонии.

«Боже, я так ненавижу наркоту»

Сама девушка, судя по ее микроблогу, страдала от затяжной депрессии и сетовала о смерти друзей из числа зависимых: «Хороший ты парень был. Жаль, наркоман».

За год до гибели она писала, что ненавидит наркотики: «Какая же стремная вещь эти ваши наркотики. Боже, я так ненавижу наркоту. Это настолько страшная вещь, тем более в руках [дураков]», — писала Анастасия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Вклад в защиту страны»

Новый всплеск интереса к аккаунту Анастасии был обусловлен тем, что Федор Хижин не стал досиживать срок за убийство девушки, которая едва переступила порог совершеннолетия. Его фото и имя вдруг появились в соцсетях петербургского университета БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.

Публикация была посвящена студентам — участникам СВО. На фото исполняющий обязанности ректора университета стоит рядом с Федором и награждает его. Имя, отчество, фамилия и внешность человека на фото полностью совпадают с человеком, убившим Анастасию.

«Важным событием стало награждение студентов, участвовавших в специальной военной операции, за вклад и усилия в защиту и обороноспособность нашей страны. <…> Их самоотверженность и стойкость вдохновляют нас на новые достижения», — говорилось в публикации.

Telegram-канал «Осторожно, новости» полагает, что Хижин мог быть помилован после участия в СВО. Вернувшись на гражданку, он, видимо, поступил в университет.

Просили судить как незрелого

При этом известно, что в 2023 году защитник Хижина пыталась оспорить решение суда и применить в отношении него статью № 69, чтобы применить более мягкую форму наказания. Эта норма применяется к преступникам в возрасте 18–20 лет.

В постановлении Верховного суда говорится, что защите отказали в подобных поблажках. Там было отмечено, что убийца нанес жертве 55 ударов ножом в голову. Остальные четыре удара пришлись в шею и руки.

«Показания Хижина Ф. К. о том, что он нанес потерпевшей меньшее количество ударов и не хотел причинять ей особые страдания, получили оценку в приговоре и отвергнуты обоснованно», — говорится в постановлении.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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