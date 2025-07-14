Убил восемь женщин, но пожалел щенка: как живет маньяк Ретунский?

Отсидевший 15 лет за убийство восьми девушек Владимир Ретунский в разговоре с журналистами пожаловался, что не может найти себе работу. При этом даже в таких обстоятельствах он смог устроить личную жизнь. NEWS.ru рассказывает о преступлениях и свободной жизни маньяка из-под Воронежа.

Закидывают камнями

Журналисты Telegram-канала SHOT посетили двор известного поворинского маньяка Владимира Ретунского, который отсидел 15 лет за изнасилование, убийство восьми девушек в возрасте от 14 до 23 лет. Мужчина обосновался в ветхом родительском доме в том же поселке Поворино, где и был задержан в 1997 году.

Сейчас маньяку уже 75 лет. На свободу он вышел в 2012 году и, как писала «Комсомольская правда», первое время жил в Поворино у своей родной сестры. Родительский дом стоял бесхозным и заметенным снегом. Только по весне он решился туда перебраться.

Мужчина отметил, что не любит журналистов, поскольку после их публикаций в поселке и окрестностях поднимается шумиха. Люди требуют изолировать их от душегуба, а некоторые даже закидывают его дом камнями. Из-за этого он по сей день не появляется лишний раз за пределами своего двора.

«Камни мне в окна кидают, провоцируют, чтобы ответил и обратно в тюрьму сел. По улицам лишний раз не хожу, только вот в магазин если надо, — узнают, пальцами тычут, неприятно. Журналистов не люблю. Пока их нет, в городе вроде все спокойно, меня не трогают, а потом приезжают ко мне очередные, сюжет по телевизору покажут, и снова начинается буча», — говорит Ретунский.

По сей день мужчина жалуется, что не может найти работу — его никуда не берут с судимостью. Но при этом он отмечает, что не хочет покидать родное Поворино. В том числе потому, что нашел себе здесь пассию, которая периодически приходит к нему в гости.

Отрезатель молочных желез

То, что Ретунскому пришлось отсидеть лишь 15 лет за восемь убийств — счастливая для него случайность. Приговор о смертной казни ему выносили в 1999 году, поэтому из-за моратория ему заменили наказание на максимальный к тому времени срок наказания — 15 лет.

Уже позже Ретунский начал отрицать свою вину и утверждать, будто взял ее на себя, чтобы прославиться. Прославиться удалось — в то время его называли «воронежским Чикатило». Но утверждения о невиновности неубедительны, поскольку задержанный Ретунский сам приводил следователей на места, где закапывал трупы. И там же по его наводке находились останки.

«Потом я отнес труп в машину и поехал к речке. Там раздел ее полностью. Вернулся в машину, взял нож. И отрезал молочные железы. Отрезал. Подержал в руках и бросил в воду. Сам не знаю, зачем я их отрезал», — говорил Ретунский в разговоре со следователем. Так же он поступил и со своей следующей жертвой.

Как пишет РИА Новости, этой жертвой была 16-летняя Римма Григорьева. Именно после ее убийства в 1991 году мужчину впервые задержали по наводке от очевидцев, которые видели синий ЗИЛ в окрестностях, где могла потеряться девочка. Но в тот же день Ретунского освободили из-за отсутствия улик.

Следователи были уверены, что на Ретунском числится 12 трупов, но по четырем эпизодам не смогли собрать нужные доказательства.

Дружелюбный водитель

После задержания Ретунского никто из соседей и знакомых мужчины не поверил, что тот был способен на такие расправы. Владимир работал на ЗИЛе, развозил материалы местной заготовительной конторы по всем окрестностям. Его называли обаятельным и приветливым шутником. Но также все знали, что мужчина уже был судим за убийство в пьяной драке с родственником и за изнасилование.

Как рассказывает криминалист Алла Хмелева, дома у Ретунского был найден тайник. Внутри были кассеты с эротикой и украшения, которые он снимал со своих жертв. Также там было несколько тетрадей, исписанных поэмами и стихотворениями. Из СИЗО в период первой отсидки мужчина слал супруге письма о любви, а внукам — сказки о зайчиках.

Выдал щенок

Первой уликой против Ретунского стала собака одной из жертв — студентки Оксаны Ивакиной, которая вернулась из Москвы вместе со своим ротвейлером.

Щенок очень понравился мужчине, и он решил оставить его себе. Именно его и начали искать следователи. В итоге Ретунский сам явился в милицию и признался в убийстве. В тот день он посадил Оксану в свой ЗИЛ, дверь которого с пассажирской стороны изнутри была без ручки.

В ходе следствия Ретунский сравнивал себя с «алкашом» в желании насиловать и убивать: «Как у алкаша, когда его мысли заняты лишь одним: где бы похмелиться. На третьи сутки желание уже точное — надо ехать».

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