Слабоумный педофил снова на свободе: удмуртский душегуб вернулся на родину

На свободу вышел удмуртский педофил-убийца Рудольф Варламов. В 1999 году он изнасиловал и убил девятилетнюю девочку и практически сразу сдал себя силовикам. Но доказательства удалось найти только спустя 10 лет. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Изнасиловал, убил и заработал

Рудольф Варламов в 1999 году в родном удмуртском селе Шаркан похитил девятилетнюю девочку Алену, жестоко изнасиловал ее, убил и закопал.

Как рассказывал в 2024 году первый замруководителя СУ СКР по Удмуртии Роман Широбоков, девочку искали несколько дней, она так и не вернулась из летнего лагеря. В операции участвовали все соседи, волонтеры и сотрудники силовых ведомств. Возможно, труп так и не удалось бы найти, если бы не интеллектуальная ограниченность самого убийцы и объявление о вознаграждении в размере 1000 рублей за информацию об Алене.

Как пишет lawcluster.ru, в отдел милиции после этого объявления пришел тот самый Варламов. Он рассказал, что ему приснилось место ужасного происшествия: девочка была изнасилована и задушена.

Тело нашлось в указанном месте, из-за чего Варламов стал основным подозреваемым. Но при этом, по данным издания, убийца также получил свою тысячу рублей.

Папин знакомый

На одном из допросов Варламов признался в убийстве, но уже на суде отказался от показаний, заявив, что дал их под давлением следствия. Кроме признания, у следователей почему-то не было никаких доказательств причастности педофила к убийству, хотя экспертиза подтвердила факт изнасилования ребенка.

Преступник в представлении ИИ, 1999 год Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Лишь спустя 10 лет за дело взялись снова. Тогда оказалось, что следователи не допросили девочку, которая последней видела Алену живой.

Уже повзрослевшая очевидица рассказала, что в злополучный день она около Дома культуры встретилась с мужчиной, который показался ей подозрительным, испугалась и пошла другой дорогой. Но увидела, как этот мужчина вслед за ее подругой стал спускаться вниз по лестнице.

Позже было установлено: Варламов был знаком с отцом Алены. Девочка тоже знала его и потому не испугалась. А подруга подождала Алену и, не дождавшись, пошла по шоссе домой. Но, когда шла, слышала крик и, вернувшись домой, рассказала об этом.

Упивался безнаказанностью

На очередном допросе Варламов начал буквально с упоением демонстрировать свою безнаказанность.

«Давайте честно скажем: вы знаете, что я это совершил, я знаю, что я это совершил, но тут ведь вопрос — как вы это доказывать будете? Тогда ребята покрепче и посуровее вас были, а у них ничего не вышло. Да и на вас-то дело не заканчивается, потом пойдем к прокурору, потом пойдем в суд, а там я обязательно скажу, что вы просто выбили из меня эти показания, а у вас ничего другого-то нет на меня», — пересказывает слова Варламова Широбоков.

Поддельное интервью вместо допроса

Но именно тщеславие и слабоумие мужчины следователи использовали для получения признаний. Помогла им в этом журналистка местного телеканала в Ижевске Ольга Чураева. Она напросилась к Варламову на интервью.

По своей глупости мужчина начал настолько откровенно делиться своей историей, что наговорил на обвинительную базу.

«Когда она крикнула, я ей рот перекрыл. Потом дрыгаться она начала, пока я до ивняка шел… Примерно от лестницы до ивняка, ну посередине пути, по центру где-то. Она ногами… Там туфелька как раз у нее упала, было», — делился убийца с журналисткой.

Девушка признается, что этот разговор дался ей очень тяжело.

«Я просто сидела и слушала. Когда время спустя я переваривала все внутри себя и это все всплывало, вся эта жуть, что он рассказал, я больше никогда не отсматривала материал, потому что не хочу впускать этого человека в свою жизнь. У него такие специфические глаза. С демоном внутри. Даже не веришь, что в таком тщедушном теле, он же невысокий, такой сухонький, умещается столько самомнения о себе, что для него убить — это как нам за хлебом сходить», — делится Ольга.

Преступник и журналист в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Далее последовали сексологическая и психиатрические экспертизы. Были установлены все перверсии преступника. В итоге Верховный суд в конце 2009 года приговорил педофила к 15 годам колонии строгого режима.

Нельзя приближаться к садикам

Но теперь, по данным Telegram-канала SHOT, педофил снова на свободе. Отбыв срок, он вновь вернулся в родной поселок Шаркан. По данным канала, за годы заключений мужчина был отчитан за 17 нарушений в колонии.

В условиях несвободы он работал на швейном производстве. Психологи отмечали сниженный IQ у насильника. Он плохо реагировал на воспитательные беседы. Сейчас он стоит на профучете как лицо, склонное к сексуальным посягательствам. Ему запрещено находится рядом со школами и детсадами.

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