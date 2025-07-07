Слабоумный педофил снова на свободе: удмуртский душегуб вернулся на родину

На свободу вышел удмуртский педофил-убийца Рудольф Варламов. В 1999 году он изнасиловал и убил девятилетнюю девочку и практически сразу сдал себя силовикам. Но доказательства удалось найти только спустя 10 лет. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.
Изнасиловал, убил и заработал
Рудольф Варламов в 1999 году в родном удмуртском селе Шаркан похитил девятилетнюю девочку Алену, жестоко изнасиловал ее, убил и закопал.
Как рассказывал в 2024 году первый замруководителя СУ СКР по Удмуртии Роман Широбоков, девочку искали несколько дней, она так и не вернулась из летнего лагеря. В операции участвовали все соседи, волонтеры и сотрудники силовых ведомств. Возможно, труп так и не удалось бы найти, если бы не интеллектуальная ограниченность самого убийцы и объявление о вознаграждении в размере 1000 рублей за информацию об Алене.
Как пишет lawcluster.ru, в отдел милиции после этого объявления пришел тот самый Варламов. Он рассказал, что ему приснилось место ужасного происшествия: девочка была изнасилована и задушена.
Тело нашлось в указанном месте, из-за чего Варламов стал основным подозреваемым. Но при этом, по данным издания, убийца также получил свою тысячу рублей.
Папин знакомый
На одном из допросов Варламов признался в убийстве, но уже на суде отказался от показаний, заявив, что дал их под давлением следствия. Кроме признания, у следователей почему-то не было никаких доказательств причастности педофила к убийству, хотя экспертиза подтвердила факт изнасилования ребенка.
Лишь спустя 10 лет за дело взялись снова. Тогда оказалось, что следователи не допросили девочку, которая последней видела Алену живой.
Уже повзрослевшая очевидица рассказала, что в злополучный день она около Дома культуры встретилась с мужчиной, который показался ей подозрительным, испугалась и пошла другой дорогой. Но увидела, как этот мужчина вслед за ее подругой стал спускаться вниз по лестнице.
Позже было установлено: Варламов был знаком с отцом Алены. Девочка тоже знала его и потому не испугалась. А подруга подождала Алену и, не дождавшись, пошла по шоссе домой. Но, когда шла, слышала крик и, вернувшись домой, рассказала об этом.
Упивался безнаказанностью
На очередном допросе Варламов начал буквально с упоением демонстрировать свою безнаказанность.
«Давайте честно скажем: вы знаете, что я это совершил, я знаю, что я это совершил, но тут ведь вопрос — как вы это доказывать будете? Тогда ребята покрепче и посуровее вас были, а у них ничего не вышло. Да и на вас-то дело не заканчивается, потом пойдем к прокурору, потом пойдем в суд, а там я обязательно скажу, что вы просто выбили из меня эти показания, а у вас ничего другого-то нет на меня», — пересказывает слова Варламова Широбоков.
Поддельное интервью вместо допроса
Но именно тщеславие и слабоумие мужчины следователи использовали для получения признаний. Помогла им в этом журналистка местного телеканала в Ижевске Ольга Чураева. Она напросилась к Варламову на интервью.
По своей глупости мужчина начал настолько откровенно делиться своей историей, что наговорил на обвинительную базу.
«Когда она крикнула, я ей рот перекрыл. Потом дрыгаться она начала, пока я до ивняка шел… Примерно от лестницы до ивняка, ну посередине пути, по центру где-то. Она ногами… Там туфелька как раз у нее упала, было», — делился убийца с журналисткой.
Девушка признается, что этот разговор дался ей очень тяжело.
«Я просто сидела и слушала. Когда время спустя я переваривала все внутри себя и это все всплывало, вся эта жуть, что он рассказал, я больше никогда не отсматривала материал, потому что не хочу впускать этого человека в свою жизнь. У него такие специфические глаза. С демоном внутри. Даже не веришь, что в таком тщедушном теле, он же невысокий, такой сухонький, умещается столько самомнения о себе, что для него убить — это как нам за хлебом сходить», — делится Ольга.
Далее последовали сексологическая и психиатрические экспертизы. Были установлены все перверсии преступника. В итоге Верховный суд в конце 2009 года приговорил педофила к 15 годам колонии строгого режима.
Нельзя приближаться к садикам
Но теперь, по данным Telegram-канала SHOT, педофил снова на свободе. Отбыв срок, он вновь вернулся в родной поселок Шаркан. По данным канала, за годы заключений мужчина был отчитан за 17 нарушений в колонии.
В условиях несвободы он работал на швейном производстве. Психологи отмечали сниженный IQ у насильника. Он плохо реагировал на воспитательные беседы. Сейчас он стоит на профучете как лицо, склонное к сексуальным посягательствам. Ему запрещено находится рядом со школами и детсадами.
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