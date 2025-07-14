Боец СВО три месяца грабил супермаркет, угрожая продавцам мачете

Участник СВО с апреля систематически грабил супермаркет «Магнит» на Кубовой улице в Новосибирске, сообщила пресс-служба агентства безопасности «Гвардия». Мужчина заходил в магазин с мачете и спокойно набирал продукты, после чего покидал магазин, угрожая холодным оружием сотрудникам. Всего на его счету более 20 эпизодов ограблений, в том числе и других магазинах района.

Мужчина на протяжении нескольких месяцев заходил в магазин, спокойно брал продукты питания и, угрожая продавцам ножом, внешне напоминающим мачете, уходил безнаказанным. Сотрудники боялись лично вступать в конфликт с вооруженным гостем и нажимали тревожную кнопку после того, как злоумышленник успевал скрыться с места преступления, — рассказали в агентстве.

Задержать вора удалось ранним утром 14 июля. Сотрудник магазина решил заболтать мужчину до приезда ГБР. Заприметив автомобиль службы, злоумышленник поспешил к выходу, но был пойман работниками охранного агентства в соседнем дворе. Прибывшие на место родственницы подтвердили, что мужчина вернулся из зоны проведения СВО.

Находясь в исправительном учреждении, он подписал контракт и отправился на СВО. Вернулся по состоянию здоровья — по словам приехавших жены и сестры, у мужчины было ампутировано несколько внутренних органов. Правонарушитель был передан полиции, — поделились в «Гвардии».

Ранее сообщалось, что в поселке Правдинский в подмосковном городе Пушкино 40-летний мужчина ударил своего оппонента ножом на выходе из магазина. Пострадавший первым накинулся на мужчину с ножом. Поодаль был его товарищ, который поспешил ретироваться, увидев нож.