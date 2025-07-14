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14 июля 2025 в 13:43

Драка с поножовщиной в подмосковном поселке попала на видео

Мужчина пырнул оппонента ножом в подмосковном поселке Правдинском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Правдинском в подмосковном городе Пушкино 40-летний мужчина ударил своего оппонента ножом на выходе из магазина, сообщает пресс-служба областной Росгвардии. На предоставленных NEWS.ru кадрах видно, что пострадавший первым накинулся на мужчину с ножом. Поодаль был его товарищ, который поспешил ретироваться, увидев нож.

Злоумышленник в ходе конфликта нанес резаные раны по различным частям тела 30-летнему мужчине, после чего скрылся, — рассказали в Росгвардии.

Позже зачинщика поножовщины задержали по месту проживания. Мужчину передали полиции, ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции вызволили из квартиры двух девочек в возрасте 16 и 17 лет, которых пытался изнасиловать 42-летний мужчина. Предварительно, он опоил несовершеннолетних. Одна из них обратилась в полицию после попытки надругательства и попросила вызволить их из квартиры.

поножовщины
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криминал
уголовные дела
Подмосковье
Пушкино
Россия
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