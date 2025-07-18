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18 июля 2025 в 08:29

Убившего женщину и ее дочь ради квартиры мужчину поймали спустя 15 лет

SHOT: во Внуково задержали убившего женщину и ее дочь ради московской квартиры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Москвы, расправившийся с женщиной и ее дочкой ради столичной однокомнатной квартиры, задержан в аэропорту Внуково, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, жестокое убийство он совершил еще 15 лет назад. Все это время мужчина проживал в квартире, которую заставил переписать на себя.

Как уточнил канал, девушка по имени Алиса и ее восьмилетняя дочь бесследно пропали в Москве еще в 2010-м году. Тогда удалось найти лишь тело женщины. Его сбросили на дно озера в чемодане, привязанном к унитазу. Однако установить личность убитой не смогли. И только в прошлом году было решено эксгумировать тело матери Алисы, чтобы провести генетическую экспертизу.

Подозреваемый 38-летний Андрей был задержан в июне. Предполагается, что он напоил Алису, заставил переписать на него квартиру в Новогиреево, после чего обмотал ей голову липкой лентой, запихнул в чемодан и сбросил ее в озеро в поселке Воскресенка. При этом тело девочки так и не нашли.

Ранее житель Башкирии получил 12 лет колонии строгого режима за сожжение своей жены. Жестокое убийство произошло в январе 2024 года. Тогда супруги поссорились из-за вопроса о выделении долей в доме детям.

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