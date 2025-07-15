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15 июля 2025 в 15:57

Россиянин сжег заживо жену за требование выделить детям долю в доме

Житель Башкирии сжег заживо жену и пытался выставить это как случайность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд приговорил жителя Башкирии к 12 годам строгого режима за сожжение своей жены, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Преступление было совершено в январе 2024 года, супруги поссорились из-за вопроса о выделении долей в доме детям.

Отмечается, что отец семейства впал в ярость, проткнул бытовой газовый баллон, поджег газ и направил его на жену. Женщина получила ожоги 95% поверхности тела ине выжила.

После содеянного мужчина обратился к соседям, сообщив о пожаре. Он умолчал о том, что убил супругу и пытался выставить все как случайность. Ряд экспертных исследований подтвердили его вину.

Ранее жителя Саратова приговорили к 19,5 года колонии за расправу над 27-летней девушкой, он нанес ей не менее 64 ножевых ударов. 35-летний подсудимый уже отбывал наказание за убийство своей супруги.

Подсудимого признали виновным по статье об убийстве с особой жестокостью. Ножевые ранения возлюбленной он нанес в салоне сотовой связи во время ссоры. Гособвинение запрашивало для фигуранта пожизненное лишение свободы.

Башкирия
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