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09 июля 2025 в 17:43

Саратовец убил жену в авто и нанес 64 ножевых новой пассии

Жителя Саратова приговорили к 19,5 года колонии за убийство девушки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жителя Саратова приговорили к 19,5 года колонии за расправу над 27-летней девушкой, он нанес ей не менее 64 ножевых ударов, сообщается в пресс-службе региональной прокуратуры. 35-летний подсудимый уже отбывал наказание за убийство своей супруги.

Суд назначил виновному наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года, — отметили в ведомстве.

Подсудимого признали виновным по статье об убийстве с особой жестокостью. Ножевые ранения возлюбленной он нанес в салоне сотовой связи во время ссоры. Гособвинение запрашивало для фигуранта пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что житель Владикавказа подозревается в убийстве жены и ее дочери, а также в покушении на убийство другой несовершеннолетней падчерицы. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью двух или более лиц, а также о покушении на убийство нескольких человек. По версии следствия, подозреваемый нанес жертвам ножевые ранения.

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