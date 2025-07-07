Россиянин устроил кровавую расправу над семьей

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07 июля 2025 в 12:11

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СК России: житель Владикавказа подозревается в убийстве жены и падчерицы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Владикавказа подозревается в убийстве жены и ее дочери, а также в покушении на убийство другой несовершеннолетней падчерицы, сообщила пресс-служба управления СК России по Республике Северная Осетия — Алания. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью двух или более лиц, а также о покушении на убийство нескольких человек.

По версии следствия, 7 июля 2025 года подозреваемый <…> в ходе возникшего конфликта на бытовой почве нанес множественные ножевые ранения своей супруге и двум падчерицам 23 и 15 лет, после чего причинил себе телесные повреждения. От полученных ранений женщина и 23-летняя девушка скончались на месте происшествия, — сказано в сообщении.

Отмечается, что 15-летняя падчерица выжила и находится в медучреждении. Также в больнице под охраной находится подозреваемый, он в тяжелом состоянии. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве раскрыли дело об убийстве женщины в 1993 году. Мужчина, которому было 27 лет на момент совершения преступления, познакомился с жертвой в поезде по дороге из Курска в столицу после того, как освободился из мест лишения свободы. Теперь он предстанет перед судом.

Прежде сообщалось, что в городе Волжском Волгоградской области в ночь на 2 июля убили участника СВО Сергея Сибиричева. Тело военного лежало в кустах парка недалеко от памятника жертвам политических репрессий. Рядом с убитым нашли ветеранский жетон.

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