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07 июля 2025 в 10:16

«Хотел взять шубу, но она в крови»: любовник убил зажиточную пассию

В Москве рецидивист влюбил в себя женщину в поезде и убил ради магнитофона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве раскрыли дело об убийстве женщины в 1993 году, передает прокуратура столицы. Перед судом предстанет мужчина, которому было 27 лет на момент совершения преступления. Он познакомился с женщиной в поезде по дороге из Курска в Москву после того, как освободился из мест лишения свободы. Девушка оставила бывшему заключенному номер, и вскоре они начали встречаться.

Очередное свидание состоялось 29 ноября в квартире на ул. Клязьминской. Когда пара уже собиралась уходить, мужчина отрезал кухонным ножом телефонные провода, накинул их на шею жертвы и стал душить. Женщина оказала активное сопротивление. Тогда злоумышленник нанес ей удар ножом по шее и множественные удары кухонным молотком, — рассказали в прокуратуре.

Из квартиры мужчина вынес видеомагнитофон Sony и двухкассетный аудиомагнитофон Hitachi.

Хотел также взять шубу жертвы, но она была залита кровью. Всю квартиру я не стал обыскивать, так как боялся, что вернется хозяйка квартиры и застанет меня врасплох, — признался убийца.

Следы с молотка и ножа мужчина замыл в раковине, но следователям все-таки удалось снять один отпечаток пальца, по которому в итоге убийца и был установлен. Поймали фигуранта в Приморье, а его уголовное дело контролирует столичная Тимирязевская межрайонная прокуратура.

Ранее сообщалось, что городе Волжском Волгоградской области в ночь на 2 июля убили участника СВО Сергея Сибиричева. Труп военного лежал в кустах парка недалеко от памятника жертвам политических репрессий. Рядом с телом нашли ветеранский жетон.

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