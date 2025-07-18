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18 июля 2025 в 09:59

Ученица коррекционной школы пыталась задушить девочку в лагере

Под Тюменью ученица коррекционной школы душила 10-летнюю девочку в лагере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В селе Тоболове Тюменской области в летнем лагере 15-летняя девочка пыталась удушить 10-летнюю школьницу, передает MK.RU. По словам родителей пострадавшей, подросток зажала их дочь в углу на втором этаже и начала сжимать шею. URA.RU пишет, что лагерь был организован на территории сельской школы. В отделе образования муниципальной администрации уже начали проверку.

Специалистами отдела образования администрации Ишимского района проводится служебная выездная проверка по факту выявленного нарушения. По ее итогам ответственные лица, допустившие подобный факт, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в ведомстве.

Известно, что агрессор учится в коррекционной школе и воспитывается в неблагополучной семье. Уточняется, что она не является вожатой. Родители обратились в полицию. Мать говорит, что дочь после произошедшего не может прийти в себя.

Ранее сообщалось, что в лагере «Дружба» в Вологодской области восьмилетний мальчик стал жертвой буллинга со стороны старших ребят. Устроители травли опубликовали в Сети видео, где ребенок под давлением засовывает себе в рот трусы.

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детские лагеря
Тюменская область
Россия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
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